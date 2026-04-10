Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Η θαλάσσια χελώνα «Capella» επέστεψε στο φυσικό της περιβάλλον, είχε βρεθεί τραυματισμένη με σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι
Η θαλάσσια χελώνα «Capella» επέστεψε στο φυσικό της περιβάλλον, είχε βρεθεί τραυματισμένη με σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι
Η περίπτωση της «Capella» δεν είναι η μόνη, αφού προ ημερών μία ακόμη θαλάσσια χελώνα είχε αφεθεί ελεύθερη από την οργάνωση «ΑΡΧΕΛΩΝ»
Επέστεψε στο φυσικό της περιβάλλον είναι η θαλάσσια χελώνα «Capella», η οποία εντοπίστηκε τραυματισμένη τον Ιανουάριο του 2023 στο νησί της Κύθνου με σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι.
Η χελώνα μεταφέρθηκε για περίθαλψη στην οργάνωση «ΑΡΧΕΛΩΝ», όπου παρέμεινε υπό παρακολούθηση για περισσότερα από δύο χρόνια. Σύμφωνα με την οργάνωση, η «Capella» παρουσίασε σημαντική βελτίωση και κρίθηκε έτοιμη να επιστρέψει στη θάλασσα, αφού ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες μετρήσεις και η διαδικασία σήμανσης.
Η σήμανση επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν την πορεία της στο φυσικό περιβάλλον και να συλλέγουν δεδομένα που συμβάλλουν στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο.
Η περίπτωση της «Capella» δεν είναι η μόνη που καταγράφει αίσιο τέλος, αφού προ ημερών μία ακόμη θαλάσσια χελώνα, με το όνομα «Έβερεστ» και βάρος 105 κιλά, κατάφερε να νικήσει τον θάνατο και να επιστρέψει στο απέραντο γαλάζιο.
Η χελώνα μεταφέρθηκε για περίθαλψη στην οργάνωση «ΑΡΧΕΛΩΝ», όπου παρέμεινε υπό παρακολούθηση για περισσότερα από δύο χρόνια. Σύμφωνα με την οργάνωση, η «Capella» παρουσίασε σημαντική βελτίωση και κρίθηκε έτοιμη να επιστρέψει στη θάλασσα, αφού ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες μετρήσεις και η διαδικασία σήμανσης.
Η σήμανση επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν την πορεία της στο φυσικό περιβάλλον και να συλλέγουν δεδομένα που συμβάλλουν στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο.
Η περίπτωση της «Capella» δεν είναι η μόνη που καταγράφει αίσιο τέλος, αφού προ ημερών μία ακόμη θαλάσσια χελώνα, με το όνομα «Έβερεστ» και βάρος 105 κιλά, κατάφερε να νικήσει τον θάνατο και να επιστρέψει στο απέραντο γαλάζιο.
