Θρίλερ στον Εύοσμο: Ίχνη στραγγαλισμού στην 59χρονη που βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα, είχε ζώνη στον λαιμό της
Η 59χρονη είναι κάτοικος Γερμανίας και είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες - Βρέθηκε νεκρή σε κρεβάτι
Θρίλερ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης με 59χρονη Ελληνίδα που κατοικεί στο εξωτερικό να εντοπίζεται νεκρή σε μονοκατοικία φέροντας ίχνη στραγγαλισμού.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 59χρονη στη μονοκατοικία επί της οδό Αρριανού νεκρή στο κρεβάτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, είχε μία ζώνη στον λαιμό της.
Στο σημείο κλίθηκε ιατροδικαστής και έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Από τα πρώτα στοιχεία, φαίνεται πως η γυναίκα στραγγαλίστηκε.
Η 59χρονη είναι κάτοικος Γερμανίας και είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες. Την υπόθεση ερευνά το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
