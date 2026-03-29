Στα χέρια της ΕΛΑΣ 19χρονος που εκβίαζε ανηλίκους: Απέσπασε πάνω από 11.000 ευρώ, πώς τρομοκρατούσε τα θύματα του
Σε μία περίπτωση με συνεργό του χτύπησαν ανήλικο που αρνήθηκε να τους δώσει χρήματα
Τέλος στη δράση ενός 19χρονου ο οποίος είχε μετατρέψει σε εφιάλτη την καθημερινότητα ανηλίκων στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, που εκβίαζε ανηλίκους αποσπώντας συνολικά 11.300 ευρώ, έβαλαν οι αστυνομικοί.
Ο νεαρός συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου στην Αγία Παρασκευή, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία για εκβίαση κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση
Σύμφωνα με την την ΕΛΑΣ, η δράση του 19χρονου ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου, με κύριο θύμα έναν 14χρονο μαθητή. Ο κατηγορούμενος, προσεγγίζοντας το παιδί είτε από κοντά είτε μέσω social media, χρησιμοποιούσε μια ευφάνταστη αλλά τρομοκρατική πρόφαση: ισχυριζόταν ότι η ζωή του 14χρονου κινδύνευε από τρίτα πρόσωπα και απαιτούσε χρήματα για να τον «προστατέψει».
Το χρονικό της απάτης και οι «εικονικές» απειλές
Για να κάμψει μάλιστα τις αντιστάσεις του θύματος, ο δράστης έφτασε στο σημείο να του δείξει βίντεο, στο οποίο ένας συνεργός του (ο οποίος έχει επίσης ταυτοποιηθεί) εκτόξευε απειλές κατά της σωματικής ακεραιότητας του ανηλίκου. Με αυτή τη μέθοδο, κατάφερε να αποσπάσει τμηματικά το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.
Ο 19χρονος δεν περιόριζε τη δράση του σε ένα μόνο άτομο καθώς σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σύχναζε συστηματικά έξω από σχολεία και σε πάρκα του Χολαργού και της Αγίας Παρασκευής, αναζητώντας νέα θύματα.
«Στρατηγείο» του τα σχολεία και τα πάρκα
Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν δύο επιπλέον περιπτώσεις στον Χολαργό και την Αγία Παρασκευή, όπου απέσπασε άλλα 1.300 ευρώ από δύο ανήλικους.
Σε περίπτωση που ένας ανήλικος αρνήθηκε να ενδώσει στον εκβιασμό, ο 19χρονος μαζί με συνεργό του δεν δίστασαν να ασκήσουν άγρια σωματική βία, γρονθοκοπώντας το παιδί στο πρόσωπο και στα γεννητικά όργανα.
Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Μετά την καταγγελία, η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν άμεσα, οδηγώντας στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές, ο 19χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεργού του, αλλά και για την τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
