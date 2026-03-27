COSMOTE TELEKOM: Νέες υποδομές Data Center φέρνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στις επιχειρήσεις
Οι σύγχρονες ψηφιακές υποδομές της COSMOTE TELEKOM προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων και προηγμένων εφαρμογών, με μεγαλύτερη ευελιξία, ασφάλεια και χωρίς υψηλές αρχικές επενδύσεις.
Sponsored Content
Στην ψηφιακή εποχή, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και η αξιοποίηση δεδομένων φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για ισχυρές, ευέλικτες και ασφαλείς ψηφιακές υποδομές, επαναπροσδιορίζοντας το επιχειρηματικό τοπίο. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η πρόσβαση στην προηγμένη τεχνολογία, αλλά το πώς αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα, αποδοτικά και χωρίς υψηλό κόστος για εξοπλισμό και τεχνογνωσία.
Σε αυτό το πλαίσιο, η COSMOTE TELEKOM προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζοντας νέες υποδομές Data Center σχεδιασμένες ειδικά για τις αυξανόμενες AI ανάγκες των επιχειρήσεων. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών Business Cloud, η εταιρεία φέρνει στο προσκήνιο λύσεις αιχμής, όπως το πρωτοποριακό GPU-as-a-Service, που υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αξιοποιούν την υπολογιστική ισχύ. Η νέα αυτή υποδομή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ανάπτυξη ασφαλών εγχώριων Cloud και AI υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της εθνικής ψηφιακής κυριαρχίας. Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα και οι εφαρμογές φιλοξενούνται σε ένα περιβάλλον που συμμορφώνεται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις.
Το Data Center της COSMOTE TELEKOM στην Αθήνα έχει σχεδιαστεί με πολλαπλά επίπεδα φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας. Η υποδομή συμμορφώνεται με διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών, όπως τα πρότυπα ISO για Data Center και Ccloud υποδομές, καθώς και με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων GDPR. Παράλληλα, τηρεί αυστηρές προδιαγραφές βιωσιμότητας, με ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες ψύξης, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Οι υποδομές του Data Center υποστηρίζουν σύγχρονες Cloud αρχιτεκτονικές διευκολύνοντας τη δημιουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε ένα περιβάλλον με μεγάλες δυνατότητες υψηλής επεκτασιμότητας. Παράλληλα προσφέρουν ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) και GPU as a service, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να επεκτείνουν τις ψηφιακές τους υποδομές με πλήρη έλεγχο και απόλυτη ασφάλεια.
Τι προσφέρει το Business Cloud AI-ready υποδομές για εκτέλεση εφαρμογών, όπως Gen AI εφαρμογές, digital twins, chatbots και 3D μοντέλα: Οι υποδομές είναι ήδη έτοιμες να τρέξουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης χωρίς η επιχείρηση να στήσει κάτι από το μηδέν. Ευέλικτη χρέωση, pay-as-you-go και δυνατότητα επιλογής πόρων: Οι επιχειρήσεις επιλέγουν τους τρόπους πληρωμής είτε από έτοιμα πακέτα, είτε προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Try-and-Buy: Προς διευκόλυνση της αρχικής μετάβασης, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την υπηρεσία πριν προχωρήσουν σε δέσμευση.
Self-service portal: Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται μόνες τους τα πάντα, με έλεγχο, διαφάνεια και άμεση διαχείριση πόρων. Professional services από εξειδικευμένους Cloud και AI μηχανικούς: Μια σημαντική υπηρεσία για επιχειρήσεις και οργανισμούς οργανισμούς που δεν διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία. 24/7 τεχνική υποστήριξη και live chatbot assistance: Αν προκύψει πρόβλημα ή απορία, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν βοήθεια άμεσα.
Σημειώνεται πως με τη νέα αυτή τεχνολογική πρωτοβουλία, η COSMOTE TELEKOM ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως αναπτυσσόμενου κόμβου ψηφιακών υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και συμβάλλει στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.
