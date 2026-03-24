Κύπρος: Χαμηλές πτήσεις από τουρκικά F-16, σε συνεχή ετοιμότητα με εκπαιδευτικές πτήσεις τα ελληνικά μαχητικά
Τρία τουρκικά F-16 απογειώθηκαν το απόγευμα από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, με τον θόρυβο των κινητήρων να ακούγεται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής Λευκωσίας
Νέα κινητικότητα καταγράφηκε σήμερα στον ουρανό της Κύπρου, με τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 να προκαλούν αναστάτωση πάνω από την (κατεχόμενη) Λευκωσία, την ώρα που συνεχίζονται και οι εκπαιδευτικές πτήσεις των ελληνικών F-16 από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.
Τρία τουρκικά F-16 απογειώθηκαν το απόγευμα από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, με τον θόρυβο των κινητήρων να ακούγεται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής Λευκωσίας, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αν επρόκειτο για άσκηση ή για επιχειρησιακή μετακίνηση. Η απογείωση των τουρκικών F-16 επηρέασε και πολιτική πτήση της τουρκικής Pegasus από την Άγκυρα, η οποία παρέμεινε για περίπου 20 λεπτά σε αναμονή ανατολικά του κατεχόμενου Τρικώμου.
Οι πληροφορίες δεν είναι ακόμα σαφείς καθώς κάποιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι πάνω από τη Λευκωσία πέταξαν χαμηλά έξι τουρκικά F-16, αλλά δεν υπάρχει επίσημα επιβεβαιωμένη εικόνα για τον ακριβή αριθμό των αεροσκαφών που συμμετείχαν στη σημερινή κίνηση. Το βέβαιο είναι ότι πτήσεις τουρκικών F-16 καταγράφηκαν σήμερα πάνω από την περιοχή της Λευκωσίας και προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους κατοίκους.
Στο άλλο σκέλος της εικόνας, οι ελληνικές αποστολές από την Πάφο συνεχίζονται σε σταθερή βάση. Οι πτήσεις των ελληνικών F-16 εντάσσονται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε τακτικές ασκήσεις για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας των πληρωμάτων και των δυνάμεων που επιχειρούν από την αεροπορική βάση της Πάφου.
Ήδη, από τις 12 Μαρτίου είχε γίνει γνωστό ότι δύο ελληνικά F-16 απογειώθηκαν από την Πάφο στο πλαίσιο συνεχούς εκπαίδευσης προσωπικού και επιχειρησιακής ετοιμότητας, χωρίς να έχει σημάνει συναγερμός ή να έχει εντοπιστεί απειλή.
Την επόμενη ημέρα είχαν καταγραφεί εκ νέου απογειώσεις, με τα τοπικά μέσα να μιλούν για τρίτη διαδοχική ημέρα στρατιωτικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η Εθνική Φρουρά είχε αναφέρει ότι τα ελληνικά μαχητικά εξοικειώνονται με το κυπριακό FIR και ότι αναμένονται περαιτέρω ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις.
Σήμερα, μάλιστα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε δημοσίως στην ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, λέγοντας ότι η Ελλάδα «έχει F-16 στην Κυπριακή Δημοκρατία» και δύο φρεγάτες που την καλύπτουν.
Στην εξίσωση προστίθενται και πτήσεις άλλων χωρών. Σήμερα αμερικανικές και γαλλικές αεροπορικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης πτήσεις αναγνώρισης και περιπολίας στην περιοχή της Κύπρου, έχοντας καταθέσει τα απαραίτητα σχέδια πτήσης στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την Εθνική Φρουρά να είναι ενήμερη.
Αυτό δείχνει ότι ο κυπριακός ουρανός παραμένει πυκνά φορτωμένος από στρατιωτική δραστηριότητα, σε μια περίοδο όπου η Κύπρος βρίσκεται στο κέντρο ενός ευρύτερου γεωπολιτικού τόξου που ξεκινά από τη Μέση Ανατολή και φτάνει ως την Ανατολική Μεσόγειο.
Απογειώσεις από την κατεχόμενη Τύμπου
Οι ελληνικές πτήσεις από την Πάφο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα