Κλοπιμαία μεγάλης αξίας εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Μετά από πληροφορίες από την Europol εντοπίστηκαν ρούχα, τσάντες, ρολόγια και υπολογιστές
Δύο δέματα με αντικείμενα που είχαν δηλωθεί ως κλοπιμαία μεγάλης αξίας εντοπίστηκαν σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε εμπορευματοκιβώτιο, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών από την Europol.
Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν δύο δέματα, που περιείχαν συνολικά 1 φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, 12 ρολόγια χειρός, 8 γυναικείες τσάντες, 19 παντελόνια, 12 μπλούζες, 7 μπουφάν, 1 αθλητική ζακέτα, 1 ζευγάρι παπούτσια, 1 καπέλο, 5 αρώματα και 3 υφασμάτινες θήκες μεταφοράς.
Τον έλεγχο διενήργησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με στελέχη του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης. Το εμπορευματοκιβώτιο, δεσμεύτηκε από πλοίο εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας Πορτογαλίας, το οποίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το Σάββατο, 21 Μαρτίου.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν όσα βρέθηκαν στα δέματα ενώ παράλληλα, ενημερώθηκε το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Λεμεσού Κύπρου, για την εκκίνηση της διαδικασίας επιστροφής των κλοπιμαίων.
