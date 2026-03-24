Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων», κάποιοι εμποδίζουν την έναρξη, απειλούν ζωές δικαστών

Ο Άρειος Πάγος δια του Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, εκπροσώπου Τύπου του δικαστηρίου, καλεί «όλους τους παράγοντες της δίκης του δυστυχήματος των Τεμπών να αναλογιστούν την βαριά ευθύνη, που έχει ο καθένας με βάση το θεσμικό τους ρόλο και να συμβάλλουν άμεσα και αποφασιστικά στην ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της και την δικαίωση των θυμάτων, η οποία μπορεί να έλθει μόνον μέσω της Δικαιοσύνης δια των Λειτουργών της, τους οποίους έχουμε υποχρέωση να σεβόμαστε όλοι σε ένα κράτος δικαίου, όπως και τους συλλειτουργούς της-Δικηγόρους, η θετική συμβολή των οποίων σε όλες τις δίκες είναι αποφασιστικής σημασίας».Ο Άρειος Πάγος σε μακροσκελή ανακοίνωσή του, μεταξύ των άλλων, ότι «πρέπει να καταστεί κατανοητό ότι η απαίτηση της Κοινωνίας είναι η δίκη των Τεμπών να ξεκινήσει, να διεξαχθεί και να καταλήξει στην απόδοση ευθυνών σε εκείνους που τους ανήκουν. Σε αυτή τη δίκη θα εξετασθούν όλα από την αρχή και η κατάληξη θα είναι η δικαστική ετυμηγορία και μόνον αυτή».Χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, υπογραμμίζεται:«Το έργο της Δικαιοσύνης δεν μπορεί κανένας να το ανακόψει, επώνυμος και ανώνυμος. Δεν πρέπει να λησμονούν, ιδίως οι έχοντες τη γνώση της δικογραφίας, ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται και πλημμεληματικές κατηγορίες, των οποίων ο χρόνος τέλεσης είναι και πριν την 28-2-2023 και άρα ο κίνδυνος παραγραφής είναι ορατός ενόψει της αναμενόμενης χρονικής διάρκειας της δίκης.Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών», που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση, μη όντες διάδικοι, οι οποίοι απειλούν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των δικαστών, ούτε κραυγές ορισμένων, ευτυχώς ελάχιστων, παραγόντων της δίκης, διατυπούμενες εκ των προτέρων, περί μη έναρξης και μη διενέργειας της δίκης, οι οποίοι πολέμησαν και παρεμπόδισαν με κάθε τρόπο την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.Οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί που έχουν κληθεί να φέρουν εις πέρας αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο, της απονομής Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Νόμο και τη συνείδησή τους, θα περιφρουρήσουν το Κράτος Δικαίου και σε αυτή τη δίκη. Αυτοί, ως θεσμικοί κριτές και κρινόμενοι, θα δώσουν τις απαντήσεις στην μνήμη των νεκρών. Οι πολίτες πρέπει να στηρίξουν το έργο τους και να έχουν εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη».Ειδικότερα, το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:«Η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών ξεκίνησε την Δευτέρα, 23 Μαρτίου τ.ε., μετά από τρία χρόνια διαρκούς προσπάθειας των αρμόδιων Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών να συλλέξουν αποδεικτικό υλικό, επαρκές για την διεξαγωγή της.Τα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης έκριναν ότι αυτός ο κύκλος ολοκληρώθηκε και ότι έπρεπε η υπόθεση να εισέλθει στον κύκλο της διαδικασίας στο ακροατήριο.Κατά το χρονικό διάστημα αυτό καταγράφηκαν ενέργειες, ορισμένες από αυτές πέραν της νομιμότητας, οι οποίες απέβλεπαν στην καθυστέρηση της έναρξης της δίκης.Το γεγονός ότι ορισμένοι καταγγέλλοντες την καθυστέρηση της δίκης ήταν ταυτόχρονα και οι προκαλούντες αυτή δεν αποτελεί σύμπτωση. Ήδη τις τελευταίες εβδομάδες στα Δικαστήρια της Λάρισας έχουν καταγραφεί ακραία παράνομες συμπεριφορές «ενδιαφερομένων» οι οποίες είχαν στόχο να καταστεί ανέφικτη η εκδίκαση της υπόθεσης.Στη πρώτη ημέρα συνεδρίασης του Δικαστηρίου, που δικάζει τη βασική υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, ετέθησαν στο Δικαστήριο και στη συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής της στο συγκεκριμένο χώρο. Επί του ζητήματος επισημαίνονται τα ακόλουθα :