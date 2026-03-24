Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη εκκλησίας στη Λιοσίων, δείτε εικόνες
Άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά
Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες επί της Λιοσίων προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο εκκλησίας στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις από την πρώτη στιγμή για την κατάσβεσή της.
Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής:
Όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
Για την ώρα δεν είναι γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού (εκκλησία) σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 24, 2026
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Δείτε εικόνες από το σημείο:
