Επτά συλλήψεις οδηγών και 218 παραβάσεις για αλκοόλ σε ελέγχους της Τροχαίας Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ
Αλκοόλ Τροχαία Συλλήψεις Αττική

Διενεργήθηκαν 32.209 έλεγχοι αλκοολομέτρησης σε πέντε ημέρες από την Τροχαία στην Αττική

Επτά συλλήψεις οδηγών που είχαν καταναλώσει αλκοόλ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένης εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας στην Αττική από το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου μέχρι και το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρίου.

Σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής στο πλαίσιο των ελέγχων διενεργήθηκαν 32.209 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, από τους οποίους βεβαιώθηκαν 218 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν 7 οδηγοί, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/1 εκ. αέρα, τιμή που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια.

ΔΤ ΓΑΔΑ: -7- συλλήψεις οδηγών που είχαν καταναλώσει αλκοόλ σε εξόρμηση που σχεδιάστηκε από τη Δ.Τ.Α.


Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 19 Μαρτίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 23 Μαρτίου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

