Σύλληψη 28χρονου που παρίστανε τον λογιστή στον Βόλο και έκλεψε από ηλικιωμένη 21 χρυσές λίρες
Tην έπεισε να παραδώσει κοσμήματα και τιμαλφή, δήθεν για να καταγραφούν και να δηλωθούν στην Εφορία

Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Βόλο, ο οποίος κατηγορείται απάτη με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα. Ο συλληφθείς φέρεται να απέσπασε από γυναίκα 21 χρυσές λίρες και ένα χρυσό δαχτυλίδι, προσποιούμενος τον λιγιστή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 28χρονος δράστης τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή, και την έπεισε να παραδώσει κοσμήματα και τιμαλφή, δήθεν για να καταγραφούν και να δηλωθούν στην Εφορία. Λίγη ώρα αργότερα, ο 28χρονος μετέβη στην οικία της γυναίκας και παρέλαβε 21 χρυσές λίρες και ένα χρυσό δαχτυλίδι, τα οποία εκείνη του παρέδωσε, πιστεύοντας όσα της είχαν αναφερθεί τηλεφωνικά.

Η έρευνα τω ν Αρχών οδήγησε στον εντοπισμό και την σύλληψή του. Σε βάρος του, αλλά και σε βάρος άγνωστων μέχρι στιγμής συνεργών του, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Τα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές και αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.
