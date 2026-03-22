Φωτιά σε ισόγειο σπιτιού στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα ο ένοικος
Αγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά
Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 9 το πρωί στο ισόγειο μεζονέτας στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ ο ένοικος του σπιτιού υπέστη ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.
Τα αίτια που την προκάλεσαν ερευνώνται.
