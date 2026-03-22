Αρχίζει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών: Οι κατηγορούμενοι, τα αδικήματα και η απειλή των ισοβίων
Τι θα ζητήσουν οι συγγενείς των θυμάτων - Οι αριθμοί της μαραθώνιας δίκης - Ποιες άλλες δικογραφίες βρίσκονται ανοιχτές στη Δικαιοσύνη
Αυλαία ανοίγει σε λίγες ώρες η πολυαναμενόμενη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όταν η μετωπική σύγκρουση δύο τρένων προκάλεσε τον θάνατο 57 επιβατών και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, σε ένα δυστύχημα που άφησε βαρύ αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία.
Στις 9 αύριο το πρωί από τα χείλη της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας Γεωργίας Στεφανίδου θα ακουστεί το «άρχεται η συνεδρίαση» ώστε τρία χρόνια μετά την τραγωδία να ξεκινήσει και η επ’ ακροατηρίω διερεύνηση των ευθυνών για το πλέον πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της σύγχρονης Ελλάδας.
Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 άτομα και ο συνολικός αριθμός των μαρτύρων που θα καταθέσουν στο ακροατήριο ανέρχεται σε 352, εκ των οποίων οι 230 είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας, ήτοι συγγενείς θυμάτων, επιζώντες κ.ά. Οι υπόλοιποι 122 μάρτυρες είναι όσοι κατέθεσαν για τις συνθήκες του δυστυχήματος στην ανάκριση.
Πρόκειται κατά βάση για υπαλλήλους του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, υπηρεσιακούς παράγοντες που έδρασαν στο πεδίο όπως πυροσβέστες και αστυνομικοί, ιατροδικαστές, υπαλλήλους του Γενικού Χημείου του Κράτους και δικαστικούς πραγματογνώμονες.
Οι δικηγόροι που θα συμμετάσχουν στη δίκη ξεπερνούν τους 200 ενώ τα αναγνωστέα έγγραφα της δικογραφίας ανέρχονται σε 570! Αναμφίβολα η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να είναι μαραθώνια και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται να ξεπεράσει ακόμη και τα δύο έτη.
Το δικαστήριο θα συνεδριάζει στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε χώρο που διαμορφώθηκε σε δικαστική αίθουσα για να φιλοξενήσει την ιστορική δίκη. Από αύριο τα φώτα της δημοσιότητας θα είναι στραμμένα σε αυτή την αίθουσα, όπου και αναμένεται να προσέλθει πλήθος κόσμου από διάφορα σημεία της χώρας.
Για τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και για μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης η έναρξη της δίκης αποτελεί μια κρίσιμη στιγμή στην προσπάθεια απονομής Δικαιοσύνης για μια τραγωδία που πολλοί θεωρούν αποτέλεσμα όχι μόνο ανθρώπινων λαθών, αλλά και βαθύτερων παθογενειών του πολιτικού συστήματος.
Ειδικά, δε, για τις οικογένειες των θυμάτων η δίκη δεν αποτελεί απλώς μια νομική διαδικασία. Είναι η στιγμή που περιμένουν για να ακουστούν οι φωνές τους, να φωτιστούν οι ευθύνες και να αποδοθεί Δικαιοσύνη για τον χαμό των δικών τους ανθρώπων. Κάθε μάρτυρας, κάθε στοιχείο, κάθε έγγραφο είναι ένα βήμα προς την αλήθεια που αξιώνουν.
Οπως λένε, δεν ζητούν μόνο ποινές· ζητούν η δίκη να αναδείξει όλη την αλυσίδα ευθυνών και όχι μόνο τα γεγονότα εκείνης της συγκεκριμένης νύχτας.
Ακολούθως, με κλητήριο θέσπισμα 1.267 σελίδων που εκδόθηκε επισφραγίστηκε η παραπομπή των 36 κατηγορουμένων στο ποινικό ακροατήριο προκειμένου να λογοδοτήσουν για σειρά αδικημάτων.
Συγκεκριμένα, για την τραγωδία των Τεμπών στο εδώλιο θα καθίσουν οι τρεις σταθμάρχες που είχαν βάρδια τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 στον Κεντρικό Σταθμό Λάρισας, ο επιθεωρητής τους, 28 πρώην στελέχη και εργαζόμενοι σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), δύο γενικοί διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train.
Οι κατηγορούμενοι και η απειλή των ισοβίωνΤης πολυαναμενόμενης δίκης που αρχίζει αύριο, προηγήθηκε κύρια ανάκριση που διενεργήθηκε επί περίπου δυόμισι χρόνια από τον ειδικό εφέτη-ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη. Η εκτενής έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τραγωδία οφείλεται σε μια αλληλουχία ανθρώπινων λαθών, τεχνικών ελλείψεων και συστημικών αδυναμιών στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.
Αντίθετα, κατηγορίες μόνο για πλημμελήματα αντιμετωπίζουν τα δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train και μία υπάλληλος που υπηρετούσε στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΟΣΕ.
Επιπρόσθετα, οι 33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, απλή σωματική βλάβη από αμέλεια κ.ά.
Πρόκειται για αδικήματα για τα οποία προβλέπεται επιπλέον ποινή φυλάκισης κατά συγχώνευση έως 8 έτη.
Αντίθετα, κατηγορίες μόνο για πλημμελήματα αντιμετωπίζουν τα δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train και μία υπάλληλος που υπηρετούσε στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΟΣΕ.
Η χαρτογράφηση των ευθυνών: Τα ανθρώπινα λάθη και οι παραλείψειςΣτο εκτενές κλητήριο θέσπισμα με το οποίο οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη καταγράφονται αναλυτικά οι πράξεις και οι παραλείψεις τους. Εμβληματική θέση στις 1.267 σελίδες του θεσπίσματος κατέχει ο μοιραίος σταθμάρχης, ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί για την κρίσιμη απόφασή του που οδήγησε την επιβατική αμαξοστοιχία στη γραμμή καθόδου, θέτοντάς τη σε τροχιά σύγκρουσης με το εμπορικό τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα.
Ευθύνες επιρρίπτονται και στους δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας, οι οποίοι εγκατέλειψαν πρόωρα τα πόστα τους, καθώς και στον προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας.
Ο τελευταίος είχε τοποθετήσει τον μοιραίο σταθμάρχη σε αυτή τη νευραλγική θέση, γνωρίζοντας ότι δεν είχε ακόμη την απαραίτητη εμπειρία για τέτοιο καθήκον. Ακολούθως, υπαιτιότητα αποδίδεται και στα τρία μέλη της επιτροπής μετατάξεων του ΟΣΕ, που ενέκριναν τη μετάταξη του σταθμάρχη, παρά το γεγονός ότι δεν πληρούσε τα όρια ηλικίας που όριζε η προκήρυξη.
Στο κλητήριο θέσπισμα καταγράφονται αναλυτικά και οι ευθύνες των δέκα κατηγορούμενων στελεχών του ΟΣΕ όσον αφορά παραλείψεις τους σχετικά με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.
Πρόκειται για πρώην προέδρους, γενικούς διευθυντές τμημάτων και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του Οργανισμού που κατείχαν θέσεις ευθύνης από το 2018 έως το 2023. Μεταξύ άλλων, το κατηγορητήριο τους χρεώνει μη επαρκή επίβλεψη, μη συντήρηση συστημάτων σηματοδότησης, καθυστερημένους ελέγχους αλλά και αποτυχία επιβολής περιορισμού ταχύτητας στα επίδικα τμήματα μέσω εγκυκλίων βραδυπορίας.
Σε ό,τι αφορά την εποπτεία του σιδηροδρόμου, ευθύνες επιρρίπτονται στην τότε πρόεδρο της ΡΑΣ και σε δύο στελέχη διευθύνσεων του υπουργείου Μεταφορών. Ειδικότερα, η πρόεδρος της ΡΑΣ δικάζεται για αδικήματα που αφορούν παραλείψεις στην έγκριση ασφάλειας και την έκδοση άδειας λειτουργίας του σιδηροδρόμου, τις οποίες γνώριζε ήδη από το 2017, διατηρώντας τη θέση της μέχρι τη στιγμή της σύγκρουσης των τρένων.
Από τη Hellenic Train δικάζονται δύο στελέχη της τα οποία κατηγορούνται για ζητήματα που αφορούν το σύστημα GSM-R στα τρένα. Πρόκειται για δύο Ιταλούς, τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και τον τεχνικό διευθυντή, οι οποίοι διώκονται για τρία πλημμελήματα ανθρωποκτονίας και σωματικών βλαβών από αμέλεια. Οι Ιταλοί, μαζί με το στέλεχος της επιτροπής μετατάξεων είναι οι μοναδικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης που δεν αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις.
Οπως είναι αναμενόμενο, εκτενής αναφορά γίνεται στο κλητήριο θέσπισμα και στην περιβόητη σύμβαση 717, η οποία αφορά την ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης.
Σύμφωνα με τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη, το μοιραίο βράδυ της σύγκρουσης η φωτοσήμανση στο επίδικο τμήμα δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιείται ούτε το κέντρο τηλεδιοίκησης στον Σταθμό Λάρισας.
Χωρίς τη φωτοσήμανση, το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS, που θα μπορούσε σχεδόν με βεβαιότητα να αποτρέψει τη μετωπική σύγκρουση, ήταν ανενεργό. Για την αλυσίδα αυτών των παραλείψεων στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκονται 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ: πρώην πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και προϊστάμενοι τμημάτων το διάστημα 2016-2023.
Οι ενστάσειςΚατά την αυριανή πρώτη μέρα της δίκης το δικαστήριο δεν πρόκειται να μπει στην ουσία της υπόθεσης.
Πρώτα θα πρέπει να νομιμοποιήσει τους συνηγόρους που μετέχουν στη δίκη. Εν συνεχεία, στις επόμενες δικασίμους συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας αναμένεται να υποβάλουν πλήθος δικονομικών ενστάσεων, με πρώτη την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την εξαίρεση των μελών του δικαστηρίου.
Ακόμη, η αμφισβήτηση της νομιμότητας της κύριας ανάκρισης, τυχόν πλημμέλειες στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και ζητήματα αξιοπιστίας στις πραγματογνωμοσύνες που διεξήχθησαν με εντολή του ανακριτή θα είναι κάποιες ακόμη από τις ενστάσεις που αναμένεται να θέσουν οι συνήγοροι των συγγενών των θυμάτων τις πρώτες ημέρες της δίκης. Επιπρόσθετα, ένσταση αναμένεται να υποβληθεί από την υποστήριξη της κατηγορίας και στο γιατί δεν συμπεριελήφθη στο κατηγορητήριο το αδίκημα της έκρηξης.
«Υπήρξαν πολλές πλημμέλειες στην ανακριτική διαδικασία. Λόγω του ότι εξαφανίστηκαν τα επίμαχα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας έχουμε ένα κολοβό κατηγορητήριο. Από αυτό λείπει το βασικό αδίκημα της έκρηξης, από το οποίο είναι βέβαιο ότι κάποιοι πέθαναν», εξηγεί στο «ΘΕΜΑ» η κυρία Βάσω Πανταζή, συνήγορος δύο επιζώντων της τραγωδίας.
Ενστάσεις, όμως, αναμένεται να τεθούν και από τους συνηγόρους της υπεράσπισης, οι οποίοι αναμένεται να βάλουν κατά του κατηγορητηρίου αλλά και να αιτηθούν την αποβολή από την υποστήριξη της κατηγορίας διάφορων φορέων και φυσικών προσώπων.
Η εξέταση των συγκεκριμένων ενστάσεων από το δικαστήριο αναμένεται να πάρει χρόνο και είναι σχεδόν δεδομένο ότι η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, η οποία αρχίζει όταν στο βήμα ανεβαίνει για να καταθέσει ο πρώτος μάρτυρας, θα καθυστερήσει αν όχι για μήνες, τουλάχιστον για αρκετές εβδομάδες.
Πάντως, ο χρόνος που τρέχει φέρνει την υπόθεση των Τεμπών αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο παραγραφής κάποιων αδικημάτων πλημμεληματικού χαρακτήρα. Τα συγκεκριμένα αδικήματα παραγράφονται το 2031 και αν η ημερομηνία αυτή τώρα μοιάζει μακρινή δεν είναι, δεδομένου ότι μόνο η πρωτοβάθμια δίκη που ξεκινάει αύριο μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια, ενώ στη συνέχεια η υπόθεση θα δικαστεί και σε δεύτερο βαθμό. Μέχρι το 2031 η υπόθεση των Τεμπών θα πρέπει να έχει κριθεί και από τον Αρειο Πάγο.
Η πυρόσφαιρα και τα έλαια σιλικόνηςΚαίριο στοιχείο της δικογραφίας για τα Τέμπη αποτελεί το περιβόητο πόρισμα του καθηγητή Δημήτρη Καρώνη, οποίος έπειτα από παραγγελία του ανακριτή έδωσε απάντηση στο ερώτημα για το τι προκάλεσε τη μεγάλη έκρηξη που ακολούθησε τη σφοδρή σύγκρουση των τρένων.
Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έπειτα από πολύμηνη έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα έλαια των μηχανών (έλαια σιλικόνης) υπό τις συνθήκες του δυστυχήματος μπορεί να δημιουργήσουν πυρόσφαιρα. Επί της ουσίας, το πόρισμα Καρώνη απέκλεισε τη μεταφορά παράνομου φορτίου ως αιτία της έκρηξης, αφού απέδωσε αυτή στα έλαια σιλικόνης που υπήρχαν στους μετασχηματιστές της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
Το πόρισμα προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των συγγενών θυμάτων και των τεχνικών συμβούλων τους. Πλέον το ζήτημα της δημιουργίας της πυρόσφαιρας, παρότι θεωρείται λυμένο μετά το πόρισμα του κ. Καρώνη, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τεθεί στη δίκη, διατηρώντας ανοιχτό το θέμα των αιτιών της έκρηξης.
Οι άλλες δίκες των ΤεμπώνΗ δίκη που ξεκινά αύριο στη Λάρισα δεν είναι, ωστόσο, η μοναδική δικογραφία που έχει προκύψει από τη διερεύνηση της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Παράλληλα, και άλλες πτυχές της υπόθεσης έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
1) Η «δίκη των βίντεο» στη Λάρισα: Χαρακτηριστική είναι η αποκαλούμενη «δίκη των βίντεο», η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λάρισα από τον περασμένο Οκτώβριο. Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον εφέτη-ανακριτή που ερεύνησε την υπόθεση οπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε το δρομολόγιό της η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Στο εδώλιο κάθονται ο τότε πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς και στέλεχος της εταιρείας Interstar Security, η οποία είναι υπεύθυνη για τη βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφου, της ηθικής αυτουργίας σε αυτή και της απείθειας.
2) Η δίκη των ελεγκτών της σύμβασης 717: Στις 3 Μαρτίου ξεκίνησε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η δίκη των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι, αν και είχαν διοριστεί να ερευνήσουν τις συνθήκες υλοποίησης της σύμβασης 717 με τον ΕΡΓΟΣΕ -ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να έχει αποτρέψει το δυστύχημα στα Τέμπη- δεν διαπίστωσαν καμία καθυστέρηση στην εκτέλεσή της. Οι δύο ελεγκτές δικάζονται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, με τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας να αντιδρούν έχοντας μάλιστα ζητήσει στο παρελθόν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βαθμό κακουργήματος. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη αυτή έχουν δηλώσει 42 συγγενείς νεκρών αλλά και επιζώντες. Η δίκη των ελεγκτών θα συνεχιστεί στις 24 Απριλίου.
3) Η δικογραφία για αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος: Τον δρόμο προς τις δικαστικές αίθουσες αναμένεται να πάρει και η δικογραφία που αφορά την καταγγελλόμενη αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος ερευνάται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.
Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ως συμμέτοχοι ακόμη επτά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικογραφία βρίσκεται ήδη στα χέρια αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος αναμένεται να εισηγηθεί προς το δικαστικό συμβούλιο είτε την παραπομπή είτε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Τον τελικό λόγο έχει το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο, σε περίπτωση που αποφασίσει παραπομπή των κατηγορουμένων, θα οδηγήσει την υπόθεση σε δίκη ενώπιον Ειδικού Δικαστηρίου.
4) Η δικογραφία για Καραμανλή: Η δικογραφία που αφορά τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή είναι η δεύτερη που έχει ανοίξει στο ανώτατο επίπεδο της Δικαιοσύνης, κατόπιν της άδειας της Βουλής για την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.
Ο αρεοπαγίτης ανακριτής Ηλίας Γιαρένης έχει ήδη ξεκινήσει την έρευνα, στην οποία έχουν ενσωματωθεί και στοιχεία σχετικά με τον ρόλο πρώην γενικών γραμματέων του υπουργείου που υπηρέτησαν κατά το επίμαχο διάστημα. Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο δικονομικό στάδιο, καθώς απαιτείται η διερεύνηση πολλών παραμέτρων προτού η δικογραφία διαβιβαστεί στο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου για την έκδοση βουλεύματος, από το οποίο θα κριθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των ελεγχόμενων προσώπων.
5) Οι κατηγορούμενοι για τη σύμβαση 717: Μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση αυτή απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε περισσότερα από 20 μη πολιτικά πρόσωπα αναφορικά με πράξεις και παραλείψεις τους για τη σύμβαση 717. Οι σχετικές δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν ολοκληρωθεί και αναμένονται η αξιολόγηση του υλικού και η απόφαση για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων σε δίκη.
Οι κατηγορούμενοι είναι κυρίως στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) και εκπρόσωποι εταιρειών, οι οποίοι κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν κακουργήματα όπως απιστία, απάτη και ψευδή βεβαίωση. Αρκετοί εξ αυτών έχουν αφεθεί ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους με ιδιαίτερα υψηλές εγγυοδοσίες που πλησίαζαν ακόμη και το 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η σύμβαση 717 υπεγράφη το 2014, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2016. Ακολούθησε το 2019 η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο συμβάσεις συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. Ωστόσο, από την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψαν, μεταξύ άλλων, ότι χορηγήθηκαν συνολικά επτά παράνομες παρατάσεις της αρχικής σύμβασης, με αποτέλεσμα το έργο να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
6) Οι αστικές αξιώσεις: Στα αστικά δικαστήρια έχουν κατατεθεί αγωγές συγγενών θυμάτων της τραγωδίας ή και επιζώντων. Ηδη έχουν αρχίσει να εκδίδονται και οι πρώτες αποφάσεις από πρωτοβάθμια δικαστήρια που τους δικαιώνουν.
Ενδεικτικά, μια τέτοια απόφαση εκδόθηκε πριν από περίπου ένα έτος από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας και με αυτή επιδικάστηκε αποζημίωση συνολικού ύψους 800.000 ευρώ στα μέλη της οικογένειας του ελεγκτή, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβάλουν στους ενάγοντες από κοινού η Hellenic Train και ο ΟΣΕ. Ολες οι αξιώσεις, ωστόσο, αναμένεται να κριθούν και σε δεύτερο βαθμό.
Σε κάθε περίπτωση, η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών μόλις ξεκινά.
Η διαδικασία όμως θα είναι μακρά. Μέχρι η Δικαιοσύνη να αποδώσει την τελική κρίση, τα ερωτήματα γύρω από την τραγωδία θα επιμένουν. Και θα υπενθυμίζουν σε άπαντες ότι οι απαντήσεις σε εξαιρετικά δύσκολες ερωτήσεις απαιτούν χρόνο.
Δείτε βίντεο από το συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θα διεξαχθεί η δίκη
