Σαν πίνακας ζωγραφικής: Η Λάρισα «ντύθηκε» στα λευκά από τις ανθισμένες αμυγδαλιές, δείτε εικόνες
Το πρώτο σημάδι της άνοιξης «μεταμόρφωσε» στις αγροτικές καλλιέργειες

Με εικόνες που παραπέμπουν σε πίνακα ζωγραφικής, οι ανθισμένες αμυγδαλιές στον νομό Λάρισας σηματοδοτούν την έναρξη της άνοιξης, μεταμορφώνοντας το αγροτικό τοπίο σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό λευκών και  ροζ αποχρώσεων.

Ο φακός του πρακτορείου Eurokinissi κατέγραψε εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τις καλλιέργειες της περιοχής, αναδεικνύοντας τη μοναδική ομορφιά ενός φυσικού φαινομένου που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αλλά ποτέ δεν παύει να συναρπάζει.

Οι ανθισμένες αμυγδαλιές αποτελούν το πρώτο σαφές σημάδι της άνοιξης στη Θεσσαλία και συνδέονται άμεσα με την τοπική αγροτική δραστηριότητα.

Για τους παραγωγούς της περιοχής, η περίοδος της άνθισης δεν είναι μόνο αισθητική απόλαυση, αλλά και κρίσιμο στάδιο για την εξέλιξη της παραγωγής.

Παράλληλα, το θέαμα προσελκύει επισκέπτες και λάτρεις της φωτογραφίας, που σπεύδουν να απαθανατίσουν το φευγαλέο αυτό σκηνικό, αφού για λίγες μόνο εβδομάδες η φύση μεταμορφώνει το θεσσαλικό τοπίο σε έναν υπαίθριο πίνακα ζωγραφικής.

Δείτε εικόνες με τις αμυγδαλιές στη Λάρισα:

