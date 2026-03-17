Το τελευταίο μεγάλο Ιφτάρ στην Πειραιώς: Οι μουσουλμάνοι της Αθήνας ετοιμάζονται για το Μπαϊράμι, δείτε βίντεο
Με φόντο το Σεράφειο της Πειραιώς, η μουσουλμανική κοινότητα της Αθήνας συγκεντρώθηκε το βράδυ της Τρίτης για το τελευταίο μεγάλο Ιφτάρ του φετινού Ραμαζανιού.
Εκατοντάδες πιστοί -κυρίως μετανάστες αλλά και Έλληνες- μοιράστηκαν ένα από τα τελευταία γεύματα που σηματοδοτούν το τέλος της ημερήσιας νηστείας, λίγο πριν τη μεγάλη γιορτή του Έιντ αλ-φιτρ.
Η φετινή διοργάνωση είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς για τον Ναΐμ Ελγαντούρ, πρόεδρο της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας, το Ιφτάρ δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό έθιμο, αλλά μια δήλωση ύπαρξης και αξιοπρέπειας.
«Σήμερα μαζευόμαστε όπως κάθε χρόνο μετανάστες και Έλληνες, και γενικά οι μουσουλμάνοι της Ελλάδος. Δείχνουμε στην κοινωνία ποιοι είμαστε. Δεν ξέρω τι να πω... Να πω ότι είμαστε άνθρωποι; Ναι, είμαστε άνθρωποι σαν όλους τους ανθρώπους. Δεν είμαστε κανίβαλοι. Ερχόμαστε εδώ για να δείξουμε πολιτισμό, αγάπη και ενότητα μεταξύ μας» είπε στο Orange Press Agency.
«Το να κλείνουν τους χώρους προσευχής δεν είναι το "ευχαριστώ" σε μια κοινότητα που ζει εδώ πάνω από εβδομήντα χρόνια χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα σε κανέναν. Ας προσέξουν λίγο να φερθούν πιο σωστά, γιατί είμαστε και εμείς πολίτες αυτής της χώρας», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα