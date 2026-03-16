Στα 5 δισ. ευρώ το νέο εξοπλιστικό: Πάνω από 1,25 δισ. σε ελληνικά χέρια
Στην παραγωγή των νέων συστημάτων θα συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 25% - Στόχος του Πενταγώνου να προμηθευτεί τα πρώτα 2 μαχητικά αεροσκάφη F-35 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028
Μια ακόμη διάσταση, πλην αυτής της σημαντικής ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας, φέρνει στην επιφάνεια η σημερινή έγκριση κατά πλειοψηφία του νέου εξοπλιστικού προγράμματος από την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής.
Συγκεκριμένα, το ελληνικό οικοσύστημα της αμυντικής βιομηχανίας αναμένεται να επωφεληθεί από το εξοπλιστικό πρόγραμμα με έργο που αγγίζει τα 1.25 δισ. ευρώ, καθώς το συνολικό κόστος του εξοπλιστικού πακέτου υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια. Η παραπάνω ωφέλεια προκύπτει από το γεγονός ότι «στην παραγωγή αυτών των συστημάτων θα συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 25%», όπως τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας μας, με δεδομένη τη βούληση της κυβέρνησης να υποστηρίξει στην πράξη την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.
Όπως έγραψε το «ΘΕΜΑ» της Κυριακής, παράλληλα γίνεται πράξη ο θόλος πέντε επιπέδων που αναμένεται να παρέχει προστασία σε πέντε διαφορετικά επίπεδα και πεδία απειλών, καλύπτοντας απειλές από πυραύλους, αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροχήματα έως και πλοία επιφανείας και υποθαλάσσιες απειλές.
Στο ίδιο πακέτο εξοπλιστικών προς έγκριση περιλαμβάνονται:
- η αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50 σε Viper,
- συμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού,
- αλλά και μια σειρά συμβάσεις Εν-Συνεχεία-Υποστήριξης (Follow on Support) για την περαιτέρω υποστήριξη των συστημάτων.
Ιδιαίτερη μέριμνα στο συγκεκριμένο πακέτο δίνεται και στην νέα γενιά μαχητικών αεροσκαφών, αφού προβλέπεται η δημιουργία για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35 στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες του Protothema.gr, ο επόμενος στόχος του Πενταγώνου είναι να έχει προμηθευτεί τα πρώτα 2 μαχητικά αεροσκάφη F-35 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028, περνώντας στην επόμενη γενιά μαχητικών.
