Συνελήφθη 42χρονος στο Ρέθυμνο με περισσότερα από 75 κιλά κάνναβης
Συνελήφθη 42χρονος στο Ρέθυμνο με περισσότερα από 75 κιλά κάνναβης
Ο 42χρονος είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης συσκευασίας και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης
Συνελήφθη χθες (13.03.2026) το μεσημέρι στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, 42χρονος που κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με την αστυνομία ο 42χρονος, ως ιδιοκτήτης επιχείρησης συσκευασίας και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης, διαπιστώθηκε πως εμπορευόταν προϊόντα κάνναβης η ποσόστωση των οποίων σε τετραϋδοκανναβινόλη (THC) ήταν μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Κατά τις πρωινές ώρες χθες, αστυνομικοί οργάνωσαν και πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση.
Σε έρευνα που έγινε σε αποθηκευτικό χώρο που διατηρεί ο 42χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 74 κιλά και 390 γραμμάρια- φυτικών αποσπασμάτων ακατέργαστης κάνναβης σε 12 σακούλες, 1 κιλό και 210 γραμμάρια- ακατέργαστης κάνναβης σε 686 συσκευασίες και 124 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης - πάστα σοκολάτας σε 119 συσκευασίες. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με την αστυνομία ο 42χρονος, ως ιδιοκτήτης επιχείρησης συσκευασίας και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης, διαπιστώθηκε πως εμπορευόταν προϊόντα κάνναβης η ποσόστωση των οποίων σε τετραϋδοκανναβινόλη (THC) ήταν μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Κατά τις πρωινές ώρες χθες, αστυνομικοί οργάνωσαν και πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση.
Σε έρευνα που έγινε σε αποθηκευτικό χώρο που διατηρεί ο 42χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 74 κιλά και 390 γραμμάρια- φυτικών αποσπασμάτων ακατέργαστης κάνναβης σε 12 σακούλες, 1 κιλό και 210 γραμμάρια- ακατέργαστης κάνναβης σε 686 συσκευασίες και 124 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης - πάστα σοκολάτας σε 119 συσκευασίες. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
