Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στο Ηράκλειο
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στο Ηράκλειο
Έχασε τον έλεγχο της μηχανής του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες
Μία ακόμα τραγωδία γράφτηκε στους δρόμους της Κρήτης με θύμα έναν μοτοσικλετιστή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν κατά τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης όταν ένας 61χρονος άνδρας την ώρα που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στο Ηράκλειο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός τους με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει στο οδόστρωμα. Η πτώση του ήταν σφοδρή και είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες επιχείρησαν για αρκετή ώρα να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα στη ζωή χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Τροχαία η οποία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος ενώ έχει προαναγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν κατά τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης όταν ένας 61χρονος άνδρας την ώρα που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στο Ηράκλειο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός τους με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει στο οδόστρωμα. Η πτώση του ήταν σφοδρή και είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες επιχείρησαν για αρκετή ώρα να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα στη ζωή χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Τροχαία η οποία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος ενώ έχει προαναγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα