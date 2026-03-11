ΔΥΠΑ - Voucher 750 ευρώ: Έκλεισαν οι αιτήσεις εργαζομένων, υποβλήθηκαν περισσότερες από 237.000
ΔΥΠΑ Αιτήσεις Εργαζόμενοι

ΔΥΠΑ - Voucher 750 ευρώ: Έκλεισαν οι αιτήσεις εργαζομένων, υποβλήθηκαν περισσότερες από 237.000

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

ΔΥΠΑ - Voucher 750 ευρώ: Έκλεισαν οι αιτήσεις εργαζομένων, υποβλήθηκαν περισσότερες από 237.000
Έκλεισε σήμερα, 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων εργαζομένων για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5227573), της Δράσης 16913.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, από την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, που ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέχρι και σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου, υποβλήθηκαν 237.505 αιτήσεις από εργαζόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον για την απόκτηση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε 114.384 μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε τομείς υψηλής ζήτησης, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το Μητρώο Ωφελουμένων-Εργαζομένων (εγκεκριμένων και αποκλειομένων) θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/
