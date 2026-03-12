Γιατί τα αποτσίγαρα είναι από τα πιο ρυπογόνα απορρίμματα στον κόσμο

Μας ενδιαφέρει το περιβάλλον και ο πλανήτης που ζούμε. Ανησυχούμε για τους ωκεανούς, για τα δάση, για την κλιματική αλλαγή, και πολύ καλά κάνουμε, αλλά για κάποιο λόγο δεν δίνουμε μεγάλη σημασία σε ένα από τα πιο διαδεδομένα απορρίμματα στον πλανήτη.. Τόσο μικρή, ώστε συχνά περνά απαρατήρητη. Κι όμως, πίσω της κρύβεται ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο φανταζόμαστε., σε συνεργασία με την, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την εταιρική υπευθυνότητα και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, συμμετέχει σταθερά στο πρόγραμμααπό το 2020.Στα γραφεία της εταιρείας έχουν τοποθετηθεί 8 ειδικοί κάδοι συλλογής και ανακύκλωσης αποτσίγαρων για τους εργαζομένους της. Μέσα από αυτή τη φαινομενικά μικρή παρέμβαση δημιουργήθηκε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα με μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.Από το 2020 έως το 2025, στους κάδους αυτούς συλλέχθηκαν σχεδόνΤα αποτσίγαρα αυτά δεν κατέληξαν στο περιβάλλον. Μέσω της διαδικασίας ανακύκλωσης μετατράπηκαν σε χρήσιμα υλικά:Η διαδικασία αυτή συνέβαλε στο να μην εκδηλωθούν στο περιβάλλον:Και παράλληλα:Η στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της METRO δεν περιορίζεται στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας. Επενδύει επίσης στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της, γιατί οι πραγματικές αλλαγές ξεκινούν συχνά από την καθημερινή συμπεριφορά.Η ανακύκλωση αποτσίγαρων είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: μια φαινομενικά μικρή πράξη που, όταν επαναλαμβάνεται συστηματικά, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και την κοινωνία.Τα αποτσίγαρα δεν είναι απλά «σκουπιδάκια» διότι, σε αντίθεση με πολλά άλλα απορρίμματα, δεν είναι βιοδιασπώμενα. Τα φίλτρα τους αποτελούνται από πλαστικό μίας χρήσης και περιέχουν ένα μείγμα τοξικών χημικών ουσιών που απελευθερώνονται αργά στο περιβάλλον. Η αποσύνθεσή τους μπορεί να διαρκέσει έως και 15 χρόνια, ενώ στο μεταξύ συνεχίζουν να ρυπαίνουν το έδαφος και το νερό.Η επίδραση που έχουν είναι εντυπωσιακά δυσανάλογη με το μέγεθός τους. Μια μόνο γόπα που πετιέται στο περιβάλλον μπορεί να μολύνει έως και 500 λίτρα νερού, επηρεάζοντας μικροοργανισμούς που αποτελούν τη βάση των υδάτινων οικοσυστημάτων. Είναι μια σιωπηλή υπενθύμιση ότι ακόμη και τα πιο μικρά αντικείμενα μπορούν να αφήσουν μεγάλο αποτύπωμα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι γόπες αποτελούν περίπου το 40% των απορριμμάτων που συλλέγονται σε καθαρισμούς παραλιών σε όλο τον κόσμο.Με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, η METRO συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές που μετατρέπουν μια βλαβερή συνήθεια σε μια μικρή, αλλά ουσιαστική, προσφορά προς όλους.