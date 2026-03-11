Ηράκλειο: Κάμερα ασφαλείας έπιασε τον άνδρα που έκλεψε ημίγυμνος εκκλησία
Ηράκλειο: Κάμερα ασφαλείας έπιασε τον άνδρα που έκλεψε ημίγυμνος εκκλησία

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο άνδρας μπήκε στην εκκλησία και άρχισε να ψάχνει τα τάματα μπροστά από τις εικόνες ενώ παράλληλα έψαχνε πώς να ανοίξει το παγκάρι

Ηράκλειο: Κάμερα ασφαλείας έπιασε τον άνδρα που έκλεψε ημίγυμνος εκκλησία
Καρέ-καρέ κατέγραψε κάμερα ασφαλείας έναν άνδρα που μπούκαρε σε εκκλησία στο Ηράκλειο με στόχο τα τάματα και το παγκάρι.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο άνδρας έβγαλε την μπλούζα του και την φόρεσε στο κεφάλι του για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του ενώ φορούσε και γυαλιά ηλίου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο άνδρας μπήκε στην εκκλησία και άρχισε να ψάχνει τα τάματα μπροστά από τις εικόνες ενώ παράλληλα έψαχνε πώς να ανοίξει το παγκάρι.

Όταν, δε, κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι μέσα στην εκκλησία υπήρχε κάμερα ασφαλείας που κατέγραφε τις κινήσεις του, βγήκε έξω από τον ιερό ναό, πήρε ένα αντικείμενο και έσπασε την κάμερα.

Δείτε το βίντεο:

Ημίγυμνος άνδρας κλέβει εκκλησία στο Ηράκλειο – Δείτε τις κινήσεις του
