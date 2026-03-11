Νεκρός πεζός μετά από παράσυρση από νταλίκα στην Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Παράσυρση Παράσυρση πεζού Τρίκαλα

Άγνωστη η ταυτότητα του θύματος, κανείς δεν τον έχει αναζητήσει μέχρι στιγμής

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην εθνική οδό Τρικάλων – Λάρισας, στο ύψος της ΒΙΟΣΕΡ και στο ρεύμα προς Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, και ενώ στο σημείο επικρατούσε περιορισμένη ορατότητα, μια νταλίκα παρέσυρε έναν πεζό που κινούνταν στη μέση του οδοστρώματος. Από τη σφοδρή παράσυρση ο άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη σορό στο νοσοκομείο.

Η ταυτότητα του θύματος παραμένει άγνωστη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κανείς δεν τον έχει αναζητήσει μέχρι στιγμής. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

