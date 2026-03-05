Σύλληψη 40χρονου στα Τρίκαλα για ενδοοικογενειακή βία
Σύλληψη 40χρονου στα Τρίκαλα για ενδοοικογενειακή βία

Σε βάρος του εκκρεμούσαν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις

Σύλληψη 40χρονου στα Τρίκαλα για ενδοοικογενειακή βία
Συνελήφθη χθες, Τετάρτη το μεσημέρι στα Τρίκαλα, ένας 40χρονος από αστυνομικούς καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πρώτη απόφαση αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, για τις οποίες του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης τριών ετών και τριών μηνών.

Η δεύτερη απόφαση αφορά το αδίκημα της απειλής, με επιβληθείσα ποινή φυλάκισης δέκα μηνών.

Η τρίτη απόφαση αφορά παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, με ποινή φυλάκισης έξι μηνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες.
