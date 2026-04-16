Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Πάτρα, έκρυβαν χειροβομβίδα μέσα σε κοτέτσι
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Πάτρα, έκρυβαν χειροβομβίδα μέσα σε κοτέτσι

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 80 γραμμάρια κοκαΐνης, χειροβομβίδα, πιστόλι, φυσίγγια, και 15.450 ευρώ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Πάτρα, έκρυβαν χειροβομβίδα μέσα σε κοτέτσι
Στη σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας  για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, όπλα και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων προχώρησε χθες (15/4) η Αστυνομία στην Πάτρα. Παράλληλα, συνελήφθη ακόμη ένας ημεδαπός άνδρας για παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος διακινητής συναντήθηκε με τον έτερο συλληφθέντα άνδρα, στον οποίο πώλησε ένα γραμμάριο κοκαΐνης έναντι του χρηματικού ποσού των 60 ευρώ. Οι δυο άνδρες συνελήφθησαν από την Αστυνομία, ενώ κατά τη δέσμευσή του ο κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς με γροθιές.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Πάτρα, έκρυβαν χειροβομβίδα μέσα σε κοτέτσι

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες τους, εντοπίστηκε και συνελήφθη η κατηγορούμενη γυναίκα, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 80,4 γραμμάρια κοκαΐνης,
- Μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου (που έκρυβαν μέσα σε κοτέτσι),
- Ένα πιστόλι,
- 29 φυσίγγια,
- Το χρηματικό ποσό των 15.390 ευρώ,
- Μία συσκευή ανίχνευσης εντοπισμού (gps) και
- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

