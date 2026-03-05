Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στη Ρόδο: Μητέρα κατηγορείται για κακοποίηση της κόρης της με αυτισμό

Η καταγγελία προέκυψε ύστερα από τηλεφώνημα τρίτου προσώπου στην αστυνομία, το οποίο ανέφερε ότι η 30χρονη είχε δεχθεί σωματική βία από την 56χρονη μητέρα της