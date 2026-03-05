Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λάρισα: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε με δύο οχήματα
«Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου», λέει οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο - Ο ηλικιωμένος είχε αναχωρήσει από την Καλαμαριά με τελικό προορισμό τη Χαλκίδα

Ο 95χρονος που έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που συνέβη κοντά στη Λάρισα το μεσημέρι της Δευτέρας, στο δρόμο από Νίκαια προς Νέες Καρυές, οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr πρώτα συγκρούστηκε με άλλο όχημα και στη συνέχεια με ένα φορτηγάκι, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμά του

Ένας εκ των δύο άλλων οδηγών που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, ένας 78χρονος οδηγός από την περιοχή τόνισε στον Αlpha:

«Εγώ δεν άλλαξα λωρίδα, πήγαινα κανονικά, τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου. Πρώτα χτύπησε εμένα και μετά πήγε και έπεσε πάνω στο φορτηγό, έπεσε σε ημιφορτηγό 3,5 τόνων και δεν άφησε τίποτα στην πρόσοψη. 95 ετών και σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα. Δεν ήταν που ήταν 95χρονος, έτρεχε κιόλας. Εγώ πήγαινα την γυναίκα μου να κάνει εγχείρηση στην κλινική. Εμείς δεν πάθαμε τίποτα, δεν χτύπησα, άνοιξε ο αερόσακος. Απλώς δεν άνοιγε η πόρτα και δεν μπορούσα να βγω. Ήρθε κάποιος και με βοήθησε».

Ο 95χρονος οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έγινε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί αν ο θάνατος επήλθε από παθολογικά αίτια πριν από το τροχαίο ή μετά τη σύγκρουση.

Θανατηφόρο τροχαίο λίγο έξω από τη Νίκαια Λάρισας

Ο ηλικιωμένος είχε αναχωρήσει από την Καλαμαριά με προορισμό τη Χαλκίδα.
