Δεμένα τα πλοία σε όλη τη χώρα: 24ωρη απεργία των ναυτικών για τη Μέση Ανατολή

Στα αιτήματά τους είναι ο άμεσος απεγκλωβισμός όλων των ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή, η κήρυξη της ευρύτερης ζώνης ως απαγορευμένης, καθώς και η λήψη μέριμνας από το υπουργείο για τους δόκιμους σπουδαστές που υπηρετούν σε πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν