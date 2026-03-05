Η στιγμή που οι δράστες που μαχαίρωσαν τον 17χρονο στον Αγιο Παντελεήμονα απομακρύνονται από το σημείο της επίθεσης, δείτε βίντεο
Στο βίντεο διακρίνονται τουλάχιστον 12 άτομα να τρέχουν κοντά στο σημείο της επίθεσης - Είχε προηγηθεί συμπλοκή έξω από το σχολείο - Εξετάζεται η επίθεση να σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα
Τους νεαρούς οι οποίοι έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να απομακρύνονται από το σημείο όπου χθες το μεσημέρι μαχαιρώθηκε ο 17χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα προσπαθούν να ταυτοποιήσουν οι αστυνομικοί, καθώς ανάμεσά τους βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης.
Σε ένα από τα βίντεο που έχουν στα χέρια τους και παρουσιάζει το protothema.gr, διακρίνονται τουλάχιστον 12 άτομα να τρέχουν στην οδό Λέλας Καραγιάννη, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από εκεί όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό με θύμα τον ανήλικο.
Στην αρχή φαίνεται ένα άτομο, που φορά κουκούλα, να κυνηγά έναν νεαρό, ενώ ακολουθεί και ένα δεύτερο άτομο το οποίο έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του.
Και ενώ ο 17χρονος, με καταγωγή από την Κούβα, έχει πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος, μια ομάδα 12 νεαρών, άλλοι με κουκούλες κι άλλοι με ακάλυπτα τα πρόσωπά τους, τρέχουν προς την ίδια κατεύθυνση.
Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως προτού ο δράστης τραυματίσει με το μαχαίρι τύπου καραμπίτ το θύμα, είχε προηγηθεί συμπλοκή ανάμεσα στους νεαρούς έξω από το σχολείο και ενδεχομένως η επίθεση να σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα.
Για την υπόθεση μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα 16 ετών, ένας Έλληνας και ένας Αλβανός, με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
