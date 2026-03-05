Η στιγμή που οι δράστες που μαχαίρωσαν τον 17χρονο στον Αγιο Παντελεήμονα απομακρύνονται από το σημείο της επίθεσης, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Παντελεήμονας Επίθεση με μαχαίρι Ανήλικος

Η στιγμή που οι δράστες που μαχαίρωσαν τον 17χρονο στον Αγιο Παντελεήμονα απομακρύνονται από το σημείο της επίθεσης, δείτε βίντεο

Στο βίντεο διακρίνονται τουλάχιστον 12 άτομα να τρέχουν κοντά στο σημείο της επίθεσης - Είχε προηγηθεί συμπλοκή έξω από το σχολείο - Εξετάζεται η επίθεση να σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα

Η στιγμή που οι δράστες που μαχαίρωσαν τον 17χρονο στον Αγιο Παντελεήμονα απομακρύνονται από το σημείο της επίθεσης, δείτε βίντεο
Κώστας Στάμου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τους νεαρούς οι οποίοι έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να απομακρύνονται από το σημείο όπου χθες το μεσημέρι μαχαιρώθηκε ο 17χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα προσπαθούν να ταυτοποιήσουν οι αστυνομικοί, καθώς ανάμεσά τους βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης.

Σε ένα από τα βίντεο που έχουν στα χέρια τους και παρουσιάζει το protothema.gr, διακρίνονται τουλάχιστον 12 άτομα να τρέχουν στην οδό Λέλας Καραγιάννη, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από εκεί όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό με θύμα τον ανήλικο.

Οι νεαροί από το περιστατικό στον Άγιο Παντελεήμονα

Στην αρχή φαίνεται ένα άτομο, που φορά κουκούλα, να κυνηγά έναν νεαρό, ενώ ακολουθεί και ένα δεύτερο άτομο το οποίο έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του.

Και ενώ ο 17χρονος, με καταγωγή από την Κούβα, έχει πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος, μια ομάδα 12 νεαρών, άλλοι με κουκούλες κι άλλοι με ακάλυπτα τα πρόσωπά τους, τρέχουν προς την ίδια κατεύθυνση.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως προτού ο δράστης τραυματίσει με το μαχαίρι τύπου καραμπίτ το θύμα, είχε προηγηθεί συμπλοκή ανάμεσα στους νεαρούς έξω από το σχολείο και ενδεχομένως η επίθεση να σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα.

Για την υπόθεση μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα 16 ετών, ένας Έλληνας και ένας Αλβανός, με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
Κώστας Στάμου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης