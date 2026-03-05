Καιρός: Άνοιξη με σκόνη, λίγες βροχές και βοριάδες στο Αιγαίο

Πλησίασε τους -2 °C η ελάχιστη θερμοκρασία χθες στο Σέλι - Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο





Παράλληλα ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος κάνει λόγο για «νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στη Δυτική Μεσόγειο τις επόμενες ημέρες. Όπως διακρίνεται και στο χάρτη πρόγνωσης από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για το μεσημέρι της Πέμπτης 05/03, η μεταφορά σκόνης θα φτάσει μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία».









Πλησίασε τους -2 °C η ελάχιστη θερμοκρασία χθες το πρωί στο Σέλι Στους -1 με -2 °C έπεσε ο υδράργυρος το πρωί της Τετάρτης 04/03 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Σέλι και ήταν ίση με -1.8 °C.













Κλείσιμο Ο καιρός σήμερα Aναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Από το μεσημέρι βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σε τμήματα της Εύβοιας και πιθανώς σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς. Σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Νωρίς το πρωί και κυρίως αργά το βράδυ περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -1 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 17-19, στην Ήπειρο από 2 έως 16-17 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 18-20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 18-20 και τοπικά 21 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 16-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέον από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.



Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα αυξηθούν. Αργά το βράδυ ενδέχεται να εκδηλωθεί ασθενής βροχή κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18-19 βαθμούς.



Ανοιξιάτικος καιρός αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με τη μοναδική παραφωνία να είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο και οι τοπικές βροχές από σήμερα στα ανατολικά και βόρεια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλεάρχο Μαρουσάκη. Παρά τη χαμηλή θερμοκρασία το πρωί, ο καιρός θα βελτιωθεί αργότερα, με άνοδο του υδραργύρου σε πολλές περιοχές.Παράλληλα ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος κάνει λόγο για «νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στη Δυτική Μεσόγειο τις επόμενες ημέρες. Όπως διακρίνεται και στο χάρτη πρόγνωσης από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για το μεσημέρι της Πέμπτης 05/03, η μεταφορά σκόνης θα φτάσει μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία».Στους -1 με -2 °C έπεσε ο υδράργυρος το πρωί της Τετάρτης 04/03 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Σέλι και ήταν ίση με -1.8 °C.Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί της Τετάρτης 04/03.Aναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Από το μεσημέρι βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σε τμήματα της Εύβοιας και πιθανώς σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς. Σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Νωρίς το πρωί και κυρίως αργά το βράδυ περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -1 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 17-19, στην Ήπειρο από 2 έως 16-17 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 18-20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 18-20 και τοπικά 21 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 16-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέον από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα αυξηθούν. Αργά το βράδυ ενδέχεται να εκδηλωθεί ασθενής βροχή κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που προοδευτικά θα πυκνώσουν. Αυξημένη είναι η πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς.



Ο καιρός την Παρασκευή 06-03-2026 Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο και το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη με ομίχλες στα ηπειρωτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός το Σάββατο 07-03-2026 Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα κεντρικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, όπου θα επανέρθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.



Ο καιρός την Κυριακή 08-03-2026 Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.