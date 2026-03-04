Στη φυλακή διακινητές που αποβίβασαν μετανάστες στη Ρόδο, συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Στη φυλακή διακινητές που αποβίβασαν μετανάστες στη Ρόδο, συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Οι δύο διακινητές, χρησιμοποιώντας ταχύπλοο σκάφος, μετέφεραν από τα παράλια της Τουρκίας και αποβίβασαν στη Ρόδο 58 μετανάστες, ανάμεσα τους και 23 ανήλικα παιδιά

Στη φυλακή διακινητές που αποβίβασαν μετανάστες στη Ρόδο, συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Στις φυλακές μεταφέρονται οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή (1/3), μετά από καταδίωξη του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή Γεννάδι της Ρόδου.

Οι δύο διακινητές, χρησιμοποιώντας ταχύπλοο σκάφος, μετέφεραν από τα παράλια της Τουρκίας και αποβίβασαν στη Ρόδο 58 μετανάστες, ανάμεσα τους και 23 ανήλικα παιδιά.

Οι ίδιοι, ηλικίας 25 και 28 ετών, αναγνωρίστηκαν ως οι χειριστές του σκάφους από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς.

Η σύλληψή τους έγινε μετά από καταδίωξη που ακολούθησε από στελέχη περιπολικού σκάφους του Λιμενικού το οποίο βρίσκονταν σε προγραμματισμένη περιπολία.
