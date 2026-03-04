Τα ελληνικά F16 δεν εντόπισαν καμία απειλή μετά τον πρωινό συναγερμό, λέει η Κύπρος
Τα ελληνικά F16 δεν εντόπισαν καμία απειλή μετά τον πρωινό συναγερμό, λέει η Κύπρος
Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ανέφερε ότι δύο εναέρια μέσα επιχείρησαν για αρκετή ώρα στην περιοχή, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε ανησυχητικό
Μια πρωινή ένδειξη στο ραντάρ, λίγα λεπτά αβεβαιότητας και μετά… επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα μιας περιοχής που ζει με το δάχτυλο στο κουμπί. Η Κύπρος λέει πως δεν εντοπίστηκε οποιοδήποτε ύποπτο κοντά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου, παρά τις πληροφορίες που αξιολογήθηκαν, ενώ ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ανέφερε ότι δύο εναέρια μέσα επιχείρησαν για αρκετή ώρα στην περιοχή, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε ανησυχητικό.
Την ίδια ώρα ξεκαθαρίστηκε πως «σε κανένα στάδιο δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας». Αυτό που έγινε, σύμφωνα με την ενημέρωση, ήταν να δοθεί ο αναγκαίος χώρος για τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα δύο πτήσεις να αναμένουν, εκ των οποίων η μία επέστρεψε στον αρχικό της προορισμό.
Στο Προεδρικό Μέγαρο, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη προχώρησε στην καθιερωμένη ανασκόπηση προληπτικών μέτρων, την αξιολόγηση της κατάστασης και τον συντονισμό των υπηρεσιών.
Μετά τη συνεδρία, όπως αναφέρθηκε, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν, με αντικείμενο τις περιφερειακές εξελίξεις και το σημερινό περιστατικό, που εξακολουθεί να διερευνάται.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη συνδρομή χωρών στην αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι η Ελλάδα ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή με δύο μαχητικά F-16 και δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού.
Για τη Γαλλία, παρέπεμψε στη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για συνδρομή προς την Κύπρο, ενώ σημείωσε ότι υπάρχει καταρχήν θετική προσέγγιση και από Γερμανία και Ιταλία, με επαφές σε επιχειρησιακό επίπεδο και αναμενόμενη επικοινωνία υπουργών Άμυνας για οριστικοποίηση.
Για το Ηνωμένο Βασίλειο, η Λευκωσία ανέφερε ότι οι όποιες ενέργειες γίνονται στη βάση της δικής τους αξιολόγησης, όχι κατόπιν αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ότι το θέμα τέθηκε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη από τον Βρετανό πρωθυπουργό σε πρόσφατη επικοινωνία.
Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σχολίασε πως οι κατά τόπους πρεσβείες εφαρμόζουν δικά τους πρωτόκολλα ασφαλείας όταν υπάρχουν περιστατικά υπό διερεύνηση. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον έχει εκδώσει αναβαθμισμένη ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο, καλώντας Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν το ταξίδι τους λόγω κινδύνων που συνδέονται με τις περιφερειακές εξελίξεις.
Ο κ. Λετυμπιώτης επέμεινε ότι το πρώτιστο είναι η ασφάλεια χώρας και πολιτών και κάλεσε το κοινό να παρακολουθεί τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης, τονίζοντας ότι οι πληροφορίες αξιολογούνται διαρκώς και επικοινωνούνται θεσμικά.
Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ανέφερε ότι δύο εναέρια μέσα επιχείρησαν για αρκετή ώρα στην περιοχή, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε ανησυχητικό.
Την ίδια ώρα ξεκαθαρίστηκε πως «σε κανένα στάδιο δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας». Αυτό που έγινε, σύμφωνα με την ενημέρωση, ήταν να δοθεί ο αναγκαίος χώρος για τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα δύο πτήσεις να αναμένουν, εκ των οποίων η μία επέστρεψε στον αρχικό της προορισμό.
Στο Προεδρικό Μέγαρο, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη προχώρησε στην καθιερωμένη ανασκόπηση προληπτικών μέτρων, την αξιολόγηση της κατάστασης και τον συντονισμό των υπηρεσιών.
Τηλεφωνική γραμμή με Βηρυτό
Μετά τη συνεδρία, όπως αναφέρθηκε, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν, με αντικείμενο τις περιφερειακές εξελίξεις και το σημερινό περιστατικό, που εξακολουθεί να διερευνάται.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη συνδρομή χωρών στην αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι η Ελλάδα ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή με δύο μαχητικά F-16 και δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού.
Ελλάδα, Γαλλία και ανοικτοί δίαυλοι με Βερολίνο και Ρώμη
Για τη Γαλλία, παρέπεμψε στη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για συνδρομή προς την Κύπρο, ενώ σημείωσε ότι υπάρχει καταρχήν θετική προσέγγιση και από Γερμανία και Ιταλία, με επαφές σε επιχειρησιακό επίπεδο και αναμενόμενη επικοινωνία υπουργών Άμυνας για οριστικοποίηση.
Για το Ηνωμένο Βασίλειο, η Λευκωσία ανέφερε ότι οι όποιες ενέργειες γίνονται στη βάση της δικής τους αξιολόγησης, όχι κατόπιν αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ότι το θέμα τέθηκε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη από τον Βρετανό πρωθυπουργό σε πρόσφατη επικοινωνία.
Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ: «άλλες διαδικασίες»
Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σχολίασε πως οι κατά τόπους πρεσβείες εφαρμόζουν δικά τους πρωτόκολλα ασφαλείας όταν υπάρχουν περιστατικά υπό διερεύνηση. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον έχει εκδώσει αναβαθμισμένη ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο, καλώντας Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν το ταξίδι τους λόγω κινδύνων που συνδέονται με τις περιφερειακές εξελίξεις.
Ο κ. Λετυμπιώτης επέμεινε ότι το πρώτιστο είναι η ασφάλεια χώρας και πολιτών και κάλεσε το κοινό να παρακολουθεί τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης, τονίζοντας ότι οι πληροφορίες αξιολογούνται διαρκώς και επικοινωνούνται θεσμικά.
Ψυχραιμία και επίσημη ενημέρωση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα