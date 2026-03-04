Τα ελληνικά F16 δεν εντόπισαν καμία απειλή μετά τον πρωινό συναγερμό, λέει η Κύπρος

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ανέφερε ότι δύο εναέρια μέσα επιχείρησαν για αρκετή ώρα στην περιοχή, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε ανησυχητικό