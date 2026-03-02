Εκκενώνονται το αεροδρόμιο της Πάφου και οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου, σηκώθηκαν μαχητικά - Δείτε βίντεο

Νωρίτερα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είχε ενημερώσει το κοινό ότι προχωρά στη απομάκρυνση οικογενειών από τη βάση ως «προληπτικό μέτρο», στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας.

, η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι άρχισε να εκκενώνεται το μεσημέρι, με εργαζόμενους να αποχωρούν και να κλείνει η πύλη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκκενώνεται και η βάση Δεκέλειας, αλλά και το αεροδρόμιο της Πάφου επειδή εντοπίστηκε ύποπτο drone. «Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το protothema.gr, έχουν δοθεί οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου να παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων που βρίσκονται στα όρια του εδάφους των Βρετανικών Βάσεων, για λόγους ασφαλείας.



Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει ακόμα επαληθευτεί, φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης:





Πληροφορίες για αναχαίτιση και δεύτερου drone





Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν στο protothema.gr ότι μετά την ταυτοποίηση του UAV τύπου Shahed που χτύπησε την βρετανική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, το πιθανότερο είναι αυτό να εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο από βάση της



Υπενθυμίζεται πως η Χεζμπολάχ είχε απειλήσει ρητά την Κυπριακή Δημοκρατία στις 19 Ιουνίου 2024, όταν ο Χασάν Νασράλα (νεκρός πλέον), σε τηλεοπτικό διάγγελμα, προειδοποίησε ότι η Κύπρος μπορεί να θεωρηθεί «μέρος του πολέμου» σε περίπτωση γενικευμένης σύρραξης με το Ισραήλ, αν επιτρέψει τη χρήση αεροδρομίων ή βάσεων για επιχειρήσεις κατά του Λιβάνου. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρo, πως εμπλοκή υποδομών σημαίνει εμπλοκή του νησιού, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Χριστοδουλίδης: Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών

O Κύπριος Πρόεδρος κάλεσε έκτακτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στο οποίο συμμετέχουν οι αρχηγοί των κομμάτων για σκοπούς ενημέρωσης και συζήτησης της κατάστασης. Στη συνεδρία έχει κληθεί ο Υπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και ο Διοικητής της ΚΥΠ.





ήταν μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed και ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών σχετικά με τις εξελίξεις.







Γιατί το Ακρωτήρι;