Εκκενώνονται το αεροδρόμιο της Πάφου και οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου, σηκώθηκαν μαχητικά - Δείτε βίντεο
«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας, επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα» το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζόμενους - Σε συνεχή εγρήγορση βρίσκονται οι τοπικές Αρχές μετά το βραδινό πλήγμα με drone στον διάδρομο προσγείωσης της βρετανικής βάσης της RAF
Σε συνεχή εγρήγορση και αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνει βρίσκεται η Κυπριακή Αστυνομία, μετά το βραδινό πλήγμα με drone στον διάδρομο προσγείωσης της βρετανικής βάσης της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου.
Σειρήνες ήχησαν ξανά στην περιοχή στις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ενώ απογειώθηκαν και μαχητικά, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες πληροφορίες.
Όπως μεταδίδει το Philenews, η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι άρχισε να εκκενώνεται το μεσημέρι, με εργαζόμενους να αποχωρούν και να κλείνει η πύλη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκκενώνεται και η βάση Δεκέλειας, αλλά και το αεροδρόμιο της Πάφου επειδή εντοπίστηκε ύποπτο drone.
«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, οι Αρχές έχουν λάβει ενισχυτικά μέτρα και βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.
Ερωτηθείς αν η Αστυνομία μετά το χτύπημα στις Βρετανικές Βάσεις έχουν αυξήσει τα ήδη τα μέτρα που λάμβαναν και λαμβάνουν, ο κ. Βύρωνος είπε ότι ως Αστυνομία έχουν ένα επιχειρησιακό πλάνο, το οποίο ξεκίνησε λίγο πριν την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας με αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε διάφορους χώρους, τα οποία έχουν ενισχυθεί από την έναρξη της σύρραξης στη Μέση Ανατολή και συνεχίζουν καθημερινώς να αξιολογούνται με βάση το τι συμβαίνει, όπως το χθεσινό περιστατικό.
Η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του Sky News, αναφέρθηκε στην κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πολίτες της που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να επιστρέψουν «με ασφάλεια και όσο το δυνατόν ταχύτερα».
Χτυπήθηκε ο διάδρομος προσγείωσης της βάσηςΤο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι το πλήγμα από drone τύπου Shahed που σημειώθηκε τα ξημερώματα είχε ως στόχο τον διάδρομο προσγείωσης. Νωρίτερα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είχε ενημερώσει το κοινό ότι προχωρά στη απομάκρυνση οικογενειών από τη βάση ως «προληπτικό μέτρο», στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας.
CONFIRMED HIT ON CYPRUS BY IRANIAN DRONE— Kiera Diss (@KieraDiss) March 2, 2026
The Foreign Secretary, Yvette Cooper, confirmed to Sky News that reports of a drone strike on the RAF base in Cyprus are true.
🎥 @SkyNews pic.twitter.com/jaAF1egUlK
Όπως ανέφερε, υπολογίζεται ότι περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου που έχουν πλέον στοχοποιηθεί από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων κρατών όπου ο εναέριος χώρος έχει κλείσει λόγω της κρίσης. «Λέμε στους πολίτες ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν την παραμονή σε ασφαλές καταφύγιο», σημείωσε.
Αναφερόμενη στο περιστατικό στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, η Κούπερ δήλωσε ότι ο στόχος του πλήγματος ήταν ο διάδρομος προσγείωσης. «Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο, αλλά προφανώς λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα γύρω από τη βάση», ανέφερε.
Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το protothema.gr, έχουν δοθεί οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου να παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων που βρίσκονται στα όρια του εδάφους των Βρετανικών Βάσεων, για λόγους ασφαλείας.
Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει ακόμα επαληθευτεί, φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης:
BREAKING: THE MOMENT BRITISH MILITARY BASE IN CYPRUS WAS STRUCK— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 1, 2026
The base is used to refuel US/Israel aircraft’s. pic.twitter.com/qBLebOh6lw
Πληροφορίες για αναχαίτιση και δεύτερου drone
Συναγερμός σήμανε τα μεσάνυχτα στη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου, έπειτα από περιστατικό που αποδίδεται σε ύποπτο πλήγμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο να προχωρούν σε επίσημες τοποθετήσεις και σε αξιολόγηση της κατάστασης.
Πληροφορίες του Protothema.gr αναφέρουν πως εκτός από το drone που εξερράγη στο διάδρομο απογείωσης της βρετανικής βάσης, υπήρξε και δεύτερο drone το οποίο αναχαιτίστηκε.
Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν στο protothema.gr ότι μετά την ταυτοποίηση του UAV τύπου Shahed που χτύπησε την βρετανική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, το πιθανότερο είναι αυτό να εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο από βάση της Χεζμπολάχ.
Υπενθυμίζεται πως η Χεζμπολάχ είχε απειλήσει ρητά την Κυπριακή Δημοκρατία στις 19 Ιουνίου 2024, όταν ο Χασάν Νασράλα (νεκρός πλέον), σε τηλεοπτικό διάγγελμα, προειδοποίησε ότι η Κύπρος μπορεί να θεωρηθεί «μέρος του πολέμου» σε περίπτωση γενικευμένης σύρραξης με το Ισραήλ, αν επιτρέψει τη χρήση αεροδρομίων ή βάσεων για επιχειρήσεις κατά του Λιβάνου. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρo, πως εμπλοκή υποδομών σημαίνει εμπλοκή του νησιού, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Χριστοδουλίδης: Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών
O Κύπριος Πρόεδρος κάλεσε έκτακτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στο οποίο συμμετέχουν οι αρχηγοί των κομμάτων για σκοπούς ενημέρωσης και συζήτησης της κατάστασης. Στη συνεδρία έχει κληθεί ο Υπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και ο Διοικητής της ΚΥΠ.
Σε μήνυμα που εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας, ο Κύπριος πρόεδρος διευκρίνισε ότι το drone ήταν μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed και ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών σχετικά με τις εξελίξεις.
Διαβάστε παρακάτω το πλήρες μήνυμα του Κύπριου προέδρου:
«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,
Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ. Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.
Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση. Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών. Κυρίες και Κύριοι, βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση. Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα. Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών.»
Γιατί το Ακρωτήρι;
Η βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι είναι για το Ηνωμένο Βασίλειο κόμβος επιχειρησιακής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε περιόδους κλιμάκωσης, οποιοσδήποτε θέλει να στείλει μήνυμα προς το Λονδίνο, ή προς συμμάχους που χρησιμοποιούν τις υποδομές, βλέπει τη βάση ως στόχο υψηλής συμβολικής αξίας, ακόμη κι αν το πραγματικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου πλήγματος είναι περιορισμένο.
Δεν είναι τυχαίο ότι το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Λονδίνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για «αμυντικές» επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της κρίσης με το Ιράν.
Πριν το περιστατικό με το drone υπήρξε σύγχυση μετά από αναφορές του Βρετανού υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι, ότι εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι «προς την κατεύθυνση της Κύπρου», με τη διευκρίνιση ότι δεν είναι βέβαιο πως στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις. Από κυπριακής πλευράς υπήρξε διάψευση σημειώνοντας πως η Κύπρος αποτέλεσε στόχο ή ότι υπήρξε απειλή για την Κυπριακή Δημοκρατία.
