Τζόκερ 1/3/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Οι τυχεροί αριθμοί
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (1/3), η κλήρωση Τζόκερ που μοίραζε πάνω από 2,9 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 13, 25, 26, 32, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 11.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν 3.200.000 ευρώ.
