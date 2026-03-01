Ένα «διαμάντι» βρέθηκε σε αποθήκη στην Παιανία
ΕΛΛΑΔΑ

Το εύρημα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού κυρίως επειδή αφορά ένα πραγματικό «διαμάντι» του μεταπολεμικού σχεδιασμού, ένα όχημα που δεν βλέπει κανείς κάθε μέρα και εγείρει συζητήσεις για την ιστορία, την αξία και το μέλλον του.

Σε ένα γκαράζ της Παιανίας βρέθηκε ξαφνικά ένα από τα πλέον σπάνια και συλλεκτικά αυτοκίνητα που έχουν βρεθεί ποτέ στην Ελλάδα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φίλων της αυτοκινητικής ιστορίας και όχι μόνο. Το όχημα είναι ένα Mercedes 170 DA Pickup, ένα από τα πρώτα επαγγελματικά οχήματα που κατασκεύασε η γερμανική μάρκα λίγο μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Βασισμένο στη σειρά W136, το συγκεκριμένο pickup αποτελεί μέρος της ιστορίας που σημάδεψε την ανοικοδόμηση της Γερμανίας στα τέλη της δεκαετίας του 1940, όταν οι ανάγκες για μεταφορά αγαθών και εξοπλισμού ήταν τεράστιες και οι αυτοκινητοβιομηχανίες έπρεπε να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα της μεταπολεμικής Ευρώπης.

