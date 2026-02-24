Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Θεσσαλονίκη: Γκαζάκι εξερράγη έξω από αναρχικό στέκι
Η έκρηξη προκάλεσε φθορές
Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης όταν εξερράγη γκαζάκι στην οδό Αγίας Τριάδος, στην περιοχή Βυζάντιο ανατολικά της Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30, ενώ το γκαζάκι έσκασε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας φθορές στο στόρι και τη τζαμαρία κτηρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες εκεί στεγάζεται το Ελευθεριακό Στέκι Victoire.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το συμβάν.
