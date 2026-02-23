Κούλουμα στον Πειραιά: Μέγα πλήθος στη Φρεαττύδα για χορό, θαλασσινά και το παραδοσιακό πέταγμα του αετού, δείτε βίντεο
Πειραιάς Κούλουμα Φρεαττύδα

Οι πολίτες, φορτωμένοι με καλή διάθεση, απολαμβάνουν την ομορφιά της Πειραϊκής ακτής, σε μια Καθαρά Δευτέρα που συνδυάζει την παράδοση με τη μοναδική αύρα της θάλασσας

Σε ένα απέραντο παραθαλάσσιο πανηγύρι έχει μετατραπεί αυτή την ώρα η Παραλία της Φρεαττύδας, η οποία έχει κατακλυστεί από πολίτες κάθε ηλικίας που συρρέουν για να γιορτάσουν τα παραδοσιακά Κούλουμα.

Με σύμμαχο τον εξαιρετικό καιρό, ο ουρανός του Πειραιά έχει κυριολεκτικά αλλάξει χρώμα, καθώς εκατοντάδες χαρταετοί πετούν πάνω από το κύμα, συνθέτοντας μια εντυπωσιακή εικόνα στην καρδιά της πόλης.

Νησιώτικο γλέντι δίπλα στο κύμα

Το μεγάλο γλέντι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον αγαπημένο ερμηνευτή Βαγγέλη Κονιτόπουλο να δίνει τον ρυθμό της διασκέδασης. Μαζί του, ο Νίκος Χατζόπουλος στο βιολί, ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και μια πολυμελής ομάδα καλλιτεχνών ταξιδεύουν το πλήθος στις ρίζες της λαϊκής και νησιώτικης παράδοσης.

Δείτε βίντεο


Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά συνοδεύει μουσικά την εκδήλωση, ενισχύοντας την εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε γωνιά της Φρεαττύδας, ενώ το κέφι και ο χορός έχουν παρασύρει μικρούς και μεγάλους.

Στην καρδιά της γιορτής βρίσκεται και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία προσφέρει στους παρευρισκόμενους τα απαραίτητα σαρακοστιανά εδέσματα. Η παραδοσιακή λαγάνα, ο χαλβάς και το κρασί μοιράζονται στον κόσμο, δίνοντας την απαραίτητη γεύση στο πατροπαράδοτο έθιμο. Οι πολίτες, φορτωμένοι με καλή διάθεση, απολαμβάνουν την ομορφιά της Πειραϊκής ακτής, σε μια Καθαρά Δευτέρα που συνδυάζει την παράδοση με τη μοναδική αύρα της θάλασσας.
