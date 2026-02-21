Κόκκινη κάρτα από την κυπριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων στον Φειδία, κατεβάζουν την εφαρμογή Agora

Η Αρχή απέστειλε επιστολή προς τους νομικούς εκπροσώπους του Φειδία Παναγιώτου, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της πλατφόρμας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων