Κόκκινη κάρτα από την κυπριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων στον Φειδία, κατεβάζουν την εφαρμογή Agora

Κύπρος Φειδίας Παναγιώτου Πλατφόρμα Ευρωβουλευτής

Η Αρχή απέστειλε επιστολή προς τους νομικούς εκπροσώπους του Φειδία Παναγιώτου, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της πλατφόρμας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων

Μανώλης Καλατζής
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου ζητά την άμεση, έστω και προσωρινή, αναστολή λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Agora», που συνδέεται με τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, μέχρι να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης της Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων και να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση.

Η Αρχή απέστειλε επιστολή προς τους νομικούς εκπροσώπους του Φειδία Παναγιώτου, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της πλατφόρμας «μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης» της Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων (γνωστή διεθνώς ως Data Protection Impact Assessment) και την έκδοση θετικής γνώμης. Η Επίτροπος, Μαρία Χριστοφίδου, υπογραμμίζει ότι η συμμόρφωση με το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο δεν είναι «επιλογή», αλλά νομική υποχρέωση, ενώ η Αρχή αναμένει επιβεβαίωση της προσωρινής διακοπής και προειδοποιεί ότι θα ενεργήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.


Τι είναι η «Εκτίμηση Αντικτύπου» και γιατί ζητήθηκε

Η Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων είναι διαδικασία που απαιτείται όταν μια επεξεργασία δεδομένων είναι πιθανό να δημιουργεί υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών, ώστε να εντοπίζονται και να μειώνονται οι κίνδυνοι πριν «τρέξει» κανονικά η επεξεργασία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και, υπό προϋποθέσεις, προηγούμενη διαβούλευση με την εποπτική αρχή.


Το πολιτικό πρόσημο και οι αποποιήσεις ευθύνης

Στο Google Play η εφαρμογή εμφανίζεται ως πολιτική/ενημερωτική δραστηριότητα του ευρωβουλευτή και φέρει ρητή αποποίηση ότι δεν συνδέεται με κυβερνητική οντότητα, καθώς και ότι η ευθύνη βαρύνει το μέλος που τη χρηματοδοτεί.

Το θέμα αφορά έλεγχο πτυχών προσωπικών δεδομένων και ζητήθηκε προσωρινό «κατέβασμα» μέχρι να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο συμμόρφωσης.

Αν η Αρχή κρίνει ότι υπάρχει παράβαση ή μη συμμόρφωση με εντολή της, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει διοικητικά πρόστιμα που, ανάλογα με το είδος της παράβασης, μπορούν να φτάσουν μέχρι 20 εκατ. ευρώ ή έως 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.

Το κρίσιμο εδώ είναι ότι η Αρχή δεν ζήτησε «βελτιώσεις όταν θα βρείτε χρόνο», αλλά προσωρινή διακοπή μέχρι να ολοκληρωθεί αξιολόγηση και να υπάρξει θετική γνωμοδότηση. Δηλαδή, πρώτα ο έλεγχος, μετά η λειτουργία.
