Αλλαγές στην κατάσχεση «εις χείρας τρίτου» από το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης: Ανατίθεται πλέον στους δικαστικούς επιμελητές

Πρόκειται για εξέλιξη που ενισχύει την αποτελεσματικότητα, την ηλεκτρονικότητα και την ασφάλεια δικαίου, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών





Η ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις», που έχει εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή, ξεχωρίζει η τροποποίηση των άρθρων 993 και 995 ΚΠολΔ. Η αλλαγή αυτή αναθέτει στους δικαστικούς επιμελητές την ανάληψη της σύνταξης των κατασχετηρίων εις χείρας τρίτου, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των δικηγόρων τόσο κατά τη χορήγηση της εντολής προς εκτέλεση όσο και κατά τη σύνταξη, υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης του τρίτου.







Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Ο.Δ.Ε.Ε.) έχει παρουσιάσει εδώ και μήνες μια ολοκληρωμένη εκσυγχρονιστική πρόταση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων, βασισμένη σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Η πρόταση ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες της σύγχρονης δικαιοσύνης, θωρακίζει τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων, απαλλάσσει τις γραμματείες των δικαστηρίων από διοικητικές πράξεις και προωθεί την ψηφιακή μετάβαση.



Οι βασικές αρχές της πρότασης της Ο.Δ.Ε.Ε. εδράζονται στους εξής έξι πυλώνες:



1. Συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της CEPEJ





του Συμβουλίου της Ευρώπης προτρέπουν τα κράτη-μέλη να αναθέσουν στους

«φορείς επιβολής» –όπως οι δικαστικοί επιμελητές στην Ελλάδα– κεντρικό ρόλο στη διεξαγωγή των εκτελέσεων, με σαφήνεια ως προς το κόστος των διαδικασιών.

Κλείσιμο



Σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ολλανδία και η Τσεχία, τόσο οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτου όσο και οι δηλώσεις τρίτων διενεργούνται αποκλειστικά από δικαστικούς επιμελητές, οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα τόσο για τη σύνταξη όσο και για την επίδοση των σχετικών πράξεων

.

3. Εναρμόνιση με άλλες μορφές κατάσχεσης



Στο νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις», που έχει εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή, ξεχωρίζει μια αλλαγή. Αυτή αναθέτει στους δικαστικούς επιμελητές την ανάληψη της σύνταξης των κατασχετηρίων εις χείρας τρίτου, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των δικηγόρων τόσο κατά τη χορήγηση της εντολής προς εκτέλεση όσο και κατά τη σύνταξη, υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης του τρίτου.Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις», που έχει εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή, ξεχωρίζει η τροποποίηση των άρθρων 993 και 995 ΚΠολΔ. Η αλλαγή αυτή αναθέτει στους δικαστικούς επιμελητές την ανάληψη της σύνταξης των κατασχετηρίων εις χείρας τρίτου, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των δικηγόρων τόσο κατά τη χορήγηση της εντολής προς εκτέλεση όσο και κατά τη σύνταξη, υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης του τρίτου.Πρόκειται για εξέλιξη που ενισχύει την αποτελεσματικότητα, την ηλεκτρονικότητα και την ασφάλεια δικαίου, ενώ ψηφιοποιεί πλήρως την κατάθεση της δήλωσης του τρίτου. Η δήλωση θα υποβάλλεται πλέον στον δικαστικό επιμελητή που επέβαλε την κατάσχεση, μέσω της πλατφόρμας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (portal.odee.gr), η οποία υποστηρίζεται τεχνικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Ο.Δ.Ε.Ε.) έχει παρουσιάσει εδώ και μήνες μια ολοκληρωμένη εκσυγχρονιστική πρόταση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων, βασισμένη σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Η πρόταση ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες της σύγχρονης δικαιοσύνης, θωρακίζει τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων, απαλλάσσει τις γραμματείες των δικαστηρίων από διοικητικές πράξεις και προωθεί την ψηφιακή μετάβαση.1. Συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της CEPEJΟι κατευθυντήριες γραμμές (2009) και ο οδηγός ορθής πρακτικής (2011) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ)του Συμβουλίου της Ευρώπης προτρέπουν τα κράτη-μέλη να αναθέσουν στους«φορείς επιβολής» –όπως οι δικαστικοί επιμελητές στην Ελλάδα– κεντρικό ρόλο στη διεξαγωγή των εκτελέσεων, με σαφήνεια ως προς το κόστος των διαδικασιών.2. Βέλτιστες πρακτικές σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.Σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ολλανδία και η Τσεχία, τόσο οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτου όσο και οι δηλώσεις τρίτων διενεργούνται αποκλειστικά από δικαστικούς επιμελητές, οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα τόσο για τη σύνταξη όσο και για την επίδοση των σχετικών πράξεων3. Εναρμόνιση με άλλες μορφές κατάσχεσης

Η πρόταση εναρμονίζει τη διαδικασία με τις κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου μέσω δημόσιων εγγράφων με αυξημένη αποδεικτική δύναμη.



4. Ενίσχυση της ψηφιοποίησης



Δυνατότητα ηλεκτρονικής επίδοσης εγγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής (σύμφωνα με το άρθρο 122Α ΚΠολΔ) και αποκλειστικά ψηφιοποιημένη υποβολή της δήλωσης του τρίτου. Η διαδικασία αυτή παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό κ. Ιωάννη Μπούγα στις 4 Φεβρουαρίου 2026 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.



5. Μείωση του δικαστικού φόρτου



Απαλλαγή των γραμματειών των Πρωτοδικείων από διοικητικές πράξεις.



6. Θωράκιση προστασίας προσωπικών δεδομένων



Περιορισμένη πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (δικαστικό επιμελητή, πληρεξούσιο δικηγόρο του δικαιούχου και πληρεξούσιο δικηγόρο του τρίτου). Οποιοσδήποτε άλλος επικαλείται έννομο συμφέρον λαμβάνει αντίγραφο μόνο με άδεια του Προέδρου Πρωτοδικών (άρθρο 36 Ν. 2318/1995 – Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών).



Υπενθυμίζουμε ότι διαχρονικά συμπορευόμαστε με τον δικηγορικό κλάδο. Μας συνδέουν οι ίδιες αγωνίες για αξιοπρεπή διαβίωση και ουσιαστική αναβάθμιση των κλάδων μας, και ειλικρινά χαιρόμαστε για κάθε νέα αρμοδιότητα που τους ανατίθεται (ενδεικτικά: Ν. 5095/2024 για ένορκες βεβαιώσεις, σωματεία, εγγραφές και εξαλείψεις

προσημειώσεων, χορηγήσεις πιστοποιητικών κληρονομητηρίου, καθώς και Ν. 5221/2025 για έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου).

Ωστόσο, δεν μπορούμε να απεμπολήσουμε το δικαίωμά μας να διεκδικούμε πράξεις που απαιτούν ουδετερότητα και ανεξαρτησία τρίτου μέρους. Ο ρόλος του καθενός και της καθεμιάς από εμάς πρέπει να παραμένει διακριτός: όσον αφορά τις επιδόσεις εγγράφων, τις εκτελέσεις αποφάσεων και εκτελεστών τίτλων, καθώς και τη διαπίστωση στο πεδίο τη στιγμή που διενεργείται μια πράξη, αυτός ανήκει θεσμικά και δικαιωματικά στον δικαστικό επιμελητή.