Ναυάγιο στη Χίο: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους που μετέφερε τους μετανάστες
Ναυάγιο στη Χίο: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους που μετέφερε τους μετανάστες

Παρόντες στην επιχείρηση που διενήργησαν στελέχη της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος ήταν τόσο η ανακρίτρια, όσο και ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης

Άκαρπες απέβησαν οι έρευνες σήμερα ανοιχτά του Μερσινιδίου για τον εντοπισμό και την ανέλκυση του φουσκωτού σκάφους στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες κατά το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, στις αρχές του μήνα.

Την επιχείρηση διέταξε η ανακρίτρια Χίου μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 31χρονου Μαροκινού, που φέρεται ως οδηγός - διακινητής του μοιραίου σκάφους και έχει ήδη προφυλακιστεί.

Να σημειωθεί ότι παρόντες στην επιχείρηση που διενήργησαν στελέχη της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος ήταν τόσο η ανακρίτρια, όσο και ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης.

Φωτογραφίες: astraparis.gr
