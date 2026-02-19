ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθαρή Δευτέρα: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού συμβουλεύει ο ΔΕΔΔΗΕ


Ο διαχειριστής προειδοποιεί για τον σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και διακοπής στην παροχή ρεύματος – Τι να κάνετε αν ο χαρταετός έχει μπλεχτεί στα καλώδια

Συμβουλές ενόψει της Καθαρής Δευτέρας απευθύνει ο ΔΕΔΔΗΕ, που καλεί τους πολίτες να μην πετούν τον χαρταετό κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διακοπής της παροχής ρεύματος στη γύρω περιοχή.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

Αν ο χαρταετός σας μπλεχτεί στα καλώδια, τότε για την ασφάλειά σας:

1. μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα, ακόμη και ξύλινα

2. μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε σε στύλους διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροφωτισμού, ούτε και σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστείτε βοήθεια:


• ειδοποιείστε τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ:

• μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 800 400 4000 (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης & Βλαβών)

• μέσω της εφαρμογής κινητού MyDEDDIEApp

• μέσω της online δήλωσης βλάβης στην ιστοσελίδα www.deddie.gr

ή • επικοινωνήστε με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής



Για την ταχεία αποκατάσταση τυχόν βλαβών από το πέταγμα των χαρταετών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει αυξημένα συνεργεία σε όλες τις Υπηρεσίες του ανά την Επικράτεια.


