Καθαρή Δευτέρα: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού συμβουλεύει ο ΔΕΔΔΗΕ
Ο διαχειριστής προειδοποιεί για τον σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και διακοπής στην παροχή ρεύματος – Τι να κάνετε αν ο χαρταετός έχει μπλεχτεί στα καλώδια
Συμβουλές ενόψει της Καθαρής Δευτέρας απευθύνει ο ΔΕΔΔΗΕ, που καλεί τους πολίτες να μην πετούν τον χαρταετό κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διακοπής της παροχής ρεύματος στη γύρω περιοχή.
Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του:
Αν ο χαρταετός σας μπλεχτεί στα καλώδια, τότε για την ασφάλειά σας:
1. μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα, ακόμη και ξύλινα
2. μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε σε στύλους διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροφωτισμού, ούτε και σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.
Σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστείτε βοήθεια:
• ειδοποιείστε τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ:
• μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 800 400 4000 (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης & Βλαβών)
• μέσω της εφαρμογής κινητού MyDEDDIEApp
• μέσω της online δήλωσης βλάβης στην ιστοσελίδα www.deddie.gr
ή • επικοινωνήστε με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής
Για την ταχεία αποκατάσταση τυχόν βλαβών από το πέταγμα των χαρταετών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει αυξημένα συνεργεία σε όλες τις Υπηρεσίες του ανά την Επικράτεια.
