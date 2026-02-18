Συνελήφθη 47χρονος που είχε καθαιρεθεί και έκανε παράνομες λειτουργίες σε σπίτι στα Ιωάννινα εξαπατώντας πιστούς
Συνελήφθη 47χρονος που είχε καθαιρεθεί και έκανε παράνομες λειτουργίες σε σπίτι στα Ιωάννινα εξαπατώντας πιστούς

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λειτουργικά εκκλησιαστικά σκεύη, ιερατικά άμφια και εικόνες

Συνελήφθη 47χρονος που είχε καθαιρεθεί και έκανε παράνομες λειτουργίες σε σπίτι στα Ιωάννινα εξαπατώντας πιστούς
Συνελήφθη 47χρονος που είχε καθαιρεθεί και εξαπατούσε πολίτες τελώντας χριστιανικές θρησκευτικές λειτουργίες σε σπίτι στα Ιωάννινα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και δύο γυναικών που κατηγορούνται για συνέργεια και υπόθαλψη. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο καταγγελίας ότι ο 47χρονος, καθηρημένος από βαθμό ιεροσύνης, χρησιμοποιεί σπίτι μίας εκ των δύο γυναικών σε περιοχή των Ιωαννίνων προκειμένου να τελεί με τη συνδρομή της έτερης γυναίκας χριστιανικές θρησκευτικές λειτουργίες χωρίς να έχει δικαίωμα, εξαπατώντας πολίτες με διάφορες υποσχέσεις.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λειτουργικά εκκλησιαστικά σκεύη, ιερατικά άμφια και εικόνες.

Συνελήφθη 47χρονος που είχε καθαιρεθεί και έκανε παράνομες λειτουργίες σε σπίτι στα Ιωάννινα εξαπατώντας πιστούς

Εις βάρος του 47χρονου χρηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της αντιποίησης και απάτες κατ’ εξακολούθηση.

Η έρευνα για τυχόν εμπλοκή του 47χρονου σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται, ενώ άπαντες οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
