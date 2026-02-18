Θεσσαλονίκη: Επιτήδειοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν αστυνομικό, συνελήφθη 20χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επιτήδειοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν αστυνομικό, συνελήφθη 20χρονος

Πώς προσπάθησαν να εξαπατήσουν 55χρονη αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Θεσσαλονίκη: Επιτήδειοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν αστυνομικό, συνελήφθη 20χρονος
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
«Στη φάκα» πιάστηκε ένας 20χρονος απατεώνας στη Θεσσαλονίκη ο οποίος επιχείρησε να εξαπατήσει 55χρονη χωρίς να γνωρίζει ότι είναι αστυνομικός.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν η αστυνομικός, η οποία βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο, ο οποίος προσποιούμενος τον τεχνικό εταιρείας διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχυρίστηκε ότι έχει διαπιστωθεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία της.

Με τη γνωστή μέθοδο, ο άνδρας που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, της ζήτησε στη συνέχεια να εναποθέσει σε υπαίθριο χώρο κοσμήματα και χρυσά αντικείμενα που υποτίθεται ότι θα δυσχέραιναν την επίλυση της βλάβης.

Η 55χρονη, η οποία αντιλήφθηκε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη, ενημέρωσε την σχετική υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. και όταν ο 20χρονος έφτασε για να παραλάβει την λεία του, ακολούθησε πεζή καταδίωξη και συνελήφθη.
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης