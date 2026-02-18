Θεσσαλονίκη: Επιτήδειοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν αστυνομικό, συνελήφθη 20χρονος

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Πώς προσπάθησαν να εξαπατήσουν 55χρονη αστυνομικό εκτός υπηρεσίας
«Στη φάκα» πιάστηκε ένας 20χρονος απατεώνας στη Θεσσαλονίκη ο οποίος επιχείρησε να εξαπατήσει 55χρονη χωρίς να γνωρίζει ότι είναι αστυνομικός.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν η αστυνομικός, η οποία βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο, ο οποίος προσποιούμενος τον τεχνικό εταιρείας διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχυρίστηκε ότι έχει διαπιστωθεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία της.
Με τη γνωστή μέθοδο, ο άνδρας που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, της ζήτησε στη συνέχεια να εναποθέσει σε υπαίθριο χώρο κοσμήματα και χρυσά αντικείμενα που υποτίθεται ότι θα δυσχέραιναν την επίλυση της βλάβης.
Η 55χρονη, η οποία αντιλήφθηκε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη, ενημέρωσε την σχετική υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. και όταν ο 20χρονος έφτασε για να παραλάβει την λεία του, ακολούθησε πεζή καταδίωξη και συνελήφθη.
