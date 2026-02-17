Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Η λίστα με τα καλύτερα καρναβάλια της Ελλάδας για το 2026
Καρναβάλι δεν είναι μόνο το... πατρινό
Η Ελλάδα έχει δεκάδες καρναβαλικές εκδηλώσεις, από μεγάλες παρελάσεις σε πόλεις μέχρι παραδοσιακά δρώμενα σε χωριά με ρίζες αιώνων.
Τα σημαντικότερα Καρναβάλια της Ελλάδας
Δυτική Ελλάδα
-Πατρινό Καρναβάλι - Το μεγαλύτερο της χώρας
-Καρναβάλι Ξάνθης
-Καρναβάλι Ρεθύμνου
-Καρναβάλι Ναυπλίου
-Καρναβάλι Μεσσήνης
Στερεά Ελλάδα
-Καρναβάλι Γαλαξιδίου (Αλευρομουτζουρώματα)
-Καρναβάλι Θήβας (Βλάχικος Γάμος)
-Πελοπόννησος
-Καρναβάλι Άργους
-Καρναβάλι Τρίπολης
-Μακεδονία
-Καρναβάλι Κοζάνης (Φανοί)
-Καρναβάλι Νάουσας (Γενίτσαροι & Μπούλες)
-Καρναβάλι Καστοριάς (Ραγκουτσάρια)
Θεσσαλία
-Καρναβάλι Τυρνάβου (Μπουρανί)
-Νησιά Αιγαίου & Ιονίου
-Καρναβάλι Χίου (Αγάδες)
-Καρναβάλι Σύρου
-Καρναβάλι Ζακύνθου
-Καρναβάλι Κέρκυρας
Αττική
-Καρναβάλι Μοσχάτου
-Καρναβάλι Δήμου Νίκαιας-Ρέντη
Το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό καρναβάλι της χώρας, με ιστορία πάνω από 180 χρόνια. Μεγάλες παρελάσεις αρμάτων, χιλιάδες καρναβαλιστές, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού και τελετή λήξης με κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου.
-Καρναβάλι Ξάνθης
Συνδυάζει σύγχρονες παρελάσεις με παραδοσιακά στοιχεία. Συγκεντρώνει τεράστια συμμετοχή από όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
-Καρναβάλι Ρεθύμνου
Το μεγαλύτερο της Κρήτης. Ξεχωρίζει για τα καλλιτεχνικά άρματα και τη δυναμική συμμετοχή της νεολαίας.
- Καρναβάλι Νάουσας
Από τα πιο παραδοσιακά καρναβάλια, με το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες» να αποτελεί μοναδικό λαογραφικό δρώμενο.
-Καρναβάλι Τυρνάβου
Διάσημο για το σατιρικό και διονυσιακό έθιμο «Μπουρανί», με ρίζες στην αρχαιότητα.
