Η λίστα με τα καλύτερα καρναβάλια της Ελλάδας για το 2026

Τα 5 Καλύτερα Καρναβάλια της Ελλάδας

Το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό καρναβάλι της χώρας, με ιστορία πάνω από 180 χρόνια. Μεγάλες παρελάσεις αρμάτων, χιλιάδες καρναβαλιστές, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού και τελετή λήξης με κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου.Συνδυάζει σύγχρονες παρελάσεις με παραδοσιακά στοιχεία. Συγκεντρώνει τεράστια συμμετοχή από όλη τη Βόρεια Ελλάδα.Το μεγαλύτερο της Κρήτης. Ξεχωρίζει για τα καλλιτεχνικά άρματα και τη δυναμική συμμετοχή της νεολαίας.Από τα πιο παραδοσιακά καρναβάλια, με το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες» να αποτελεί μοναδικό λαογραφικό δρώμενο.Διάσημο για το σατιρικό και διονυσιακό έθιμο «Μπουρανί», με ρίζες στην αρχαιότητα.