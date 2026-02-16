Εργατικό ατύχημα στην πλατεία Μεσολογγίου, άνδρας γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του σε σιδερένια πέργκολα

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/2) στην πλατεία Μεσσολογίου, όταν ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κατασκευής περγκόλων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του aixmi-news.gr, ο εργαζόμενος φέρεται να βρισκόταν πάνω στην πέργκολα, όταν ξαφνικά γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του σε ένα σίδερο της σκεπής.
Οι συνάδελφοί του επιχείρησαν να τον σηκώσουν και στη συνέχεια τον ξάπλωσαν πάνω στην πέργκολα, καθώς ήταν ημιλιπόθυμος.
Λίγο αργότερα ανέκτησε τις αισθήσεις του και, αφού τον κατέβασε η Πυροσβεστική, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
