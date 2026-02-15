Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Χρώματα, μουσικές και περίτεχνα κοστούμια στο Καρναβάλι Μεταξουργείου, δείτε βίντεο
Το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι με παιδικές δράσεις προσφέροντας χαρά στους μικρούς μασκαράδες
Σε μια απέραντη υπαίθρια γιορτή, καθώς το 16ο «αυτο-οργανωμένο» Καρναβάλι επέστρεψε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, χαρίζοντας στην Αθήνα μια αυθεντική και εναλλακτική αποκριάτικη εμπειρία.
Από νωρίς το πρωί, η ατμόσφαιρα στους δρόμους γύρω από την Πλατεία Αυδή είχε γεμίσει με την τσίκνα από τις ψησταριές που έστησαν καταστήματα και κάτοικοι, ενώ το αλκοόλ έρεε άφθονο, προμηνύοντας το μεγάλο γλέντι που θα ακολουθούσε.
Το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι με παιδικές δράσεις, αρχικά στο πέτρινο του Βοτανικού και στη συνέχεια στην Πλατεία Αυδή, προσφέροντας χαρά στους μικρούς μασκαράδες πριν την κορύφωση της μεγάλης παρέλασης. Το Καρναβάλι του Μεταξουργείου επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τον χαρακτήρα του ως μία από τις πιο γνωστές και αυθεντικές διοργανώσεις της πόλης, προσελκύοντας χιλιάδες κόσμου που αναζητούσαν μια εναλλακτική μορφή διασκέδασης στην καρδιά της Αθήνας.
Από νωρίς το πρωί, η ατμόσφαιρα στους δρόμους γύρω από την Πλατεία Αυδή είχε γεμίσει με την τσίκνα από τις ψησταριές που έστησαν καταστήματα και κάτοικοι, ενώ το αλκοόλ έρεε άφθονο, προμηνύοντας το μεγάλο γλέντι που θα ακολουθούσε.
Ρυθμοί και μελωδίες που ξεσήκωσαν τις γειτονιέςΛίγο μετά τις 15:00, το σήμα της εκκίνησης δόθηκε και οι δρόμοι πλημμύρισαν από τις παρελάσεις των καρναβαλιστών. Με τον έντονο ρυθμό των Quilombo και μεθυστικές μελωδίες από κρουστά, η γιορτή απέκτησε έναν μοναδικό παλμό που ξεσήκωσε σε χορό συμμετέχοντες και θεατές. Ακόμα και οι κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν ενεργά στην ανεξάρτητη αυτή πολιτιστική δράση, βγαίνοντας στα μπαλκόνια τους για να παρακολουθήσουν τα δρώμενα και να ενωθούν με το πλήθος που χόρευε στους δρόμους.
Το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι με παιδικές δράσεις, αρχικά στο πέτρινο του Βοτανικού και στη συνέχεια στην Πλατεία Αυδή, προσφέροντας χαρά στους μικρούς μασκαράδες πριν την κορύφωση της μεγάλης παρέλασης. Το Καρναβάλι του Μεταξουργείου επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τον χαρακτήρα του ως μία από τις πιο γνωστές και αυθεντικές διοργανώσεις της πόλης, προσελκύοντας χιλιάδες κόσμου που αναζητούσαν μια εναλλακτική μορφή διασκέδασης στην καρδιά της Αθήνας.
Μια αυθεντική γιορτή για όλες τις ηλικίες
