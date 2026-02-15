ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Δύο συλλήψεις στη Λάρισα για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Αστυνομία

Δύο συλλήψεις στη Λάρισα για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας

Δύο συλλήψεις στη Λάρισα για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Λάρισα για παραβίαση των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν ισάριθμες συλλήψεις.

Ειδικότερα, χθες, 14 Φεβρουαρίου 2026 στη Λάρισα, συνελήφθησαν ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός. Όπως αναφέρεται, ο ημεδαπός επέτρεψε τη βόσκηση 130 προβάτων ιδιοκτησίας του σε απόσταση διακοσίων μέτρων από σταβλική εγκατάσταση, ενώ ο αλλοδαπός, ως βοσκός του συγκεκριμένου κοπαδιού, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τα ισχύοντα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 285 Π.Κ., ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

