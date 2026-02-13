Avek Zappeion 2026: Εκθεση για τους επαγγελματίες και τους λάτρεις του καφέ
Για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο Ζάππειο διεξάγεται το event θεσμός για τους επαγγελματίες στο χώρο του καφέ
Ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα το event - θεσμός για τους επαγγελματίες του καφέ, που διεξάγεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο Ζάππειο Μέγαρο. Επί τέσσερις ημέρες, από τις 11 το πρωί έως τις επτά το απόγευμα επαγγελματίες και λάτρεις του καφέ συναντιούνται, δοκιμάζουν, συζητούν και μαθαίνουν.
Παράλληλα, στο Avek Zappeion 2026 γίνονται σαφείς οι τάσεις της αγοράς πριν γίνουν mainstream καθώς η ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ ανεβάζει τον πήχη, υπογράφοντας ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα εμπειριών που συνδέει τον καφέ με τη γαστρονομία, το fine dining και το σύγχρονο hospitality. Ξεχωριστή θέση στο AVEK ZAPPEION 2026 κατέχουν οι live εμπειρίες και παρουσιάσεις με τη συμμετοχή του παγκοσμίου φήμης pastry chef Salvatore De Riso, καθώς και του εμβληματικού Zillers Rooftop Restaurant, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου ο καφές συνομιλεί με την υψηλή
ζαχαροπλαστική και τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία. Για αυτούς, που έχουν μια αδυναμία στο
αλμυρό, η Provil θα παρουσιάσει την νέα τάση των σνακς.
Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια, όπως sessions
sensory analysis, σχεδιασμένα για όσους θέλουν όχι απλώς να ενημερωθούν, αλλά να εμπνευστούν, να εξελιχθούν και να αποκτήσουν πραγματική προστιθέμενη αξία για τη δουλειά τους.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα παρουσιαστούν όλα τα brands της ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ, μεταξύ των οποίων: Hausbrandt, Qualita Unica (QU), Fair, Nadali, Antica Tostatura Triestina, Ελληνικός Καφές Άριστος, Chocolulu, Simonelli Group, Eilles Tea, TE Ex clusive, The Or ganic Lab, One & Only, AVEK Premium Loose Teas, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις για ξενοδοχειακό και επαγγελματικό εξοπλισμό.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο λανσάρισμα του νέου brand της Qualita Unica, το οποίο βασίζεται στην εξέλιξη των συνταγών QU και παράγεται στο νέο, σύγχρονο εργοστάσιο της ΑΒΕΚ στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Το AVEK ZAPPEION 2026 δεν είναι απλώς μία έκθεση, είναι ένας θεσμός εκπαίδευσης, δικτύωσης
και γευστικής εμπειρίας, που αναδεικνύει τις σύγχρονες εξελίξεις, τις καινοτομίες και το μέλλον
του κλάδου του καφέ και των ροφημάτων. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες και στους λάτρεις του καφέ!