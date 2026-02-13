Avek Zappeion 2026: Εκθεση για τους επαγγελματίες και τους λάτρεις του καφέ

Κλείσιμο

Ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα το event - θεσμός για τους επαγγελματίες του καφέ, που διεξάγεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο Ζάππειο Μέγαρο. Επί τέσσερις ημέρες, από τις 11 το πρωί έως τις επτά το απόγευμα επαγγελματίες και λάτρεις του καφέ συναντιούνται, δοκιμάζουν, συζητούν και μαθαίνουν.Παράλληλα, στο Avek Zappeion 2026 γίνονται σαφείς οι τάσεις της αγοράς πριν γίνουν mainstream καθώς η ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ ανεβάζει τον πήχη, υπογράφοντας ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα εμπειριών που συνδέει τον καφέ με τη γαστρονομία, το fine dining και το σύγχρονο hospitality. Ξεχωριστή θέση στο AVEK ZAPPEION 2026 κατέχουν οι live εμπειρίες και παρουσιάσεις με τη συμμετοχή του παγκοσμίου φήμηςκαθώς και του εμβληματικού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου ο καφές συνομιλεί με την υψηλήζαχαροπλαστική και τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία. Για αυτούς, που έχουν μια αδυναμία στοαλμυρό, η Provil θα παρουσιάσει την νέα τάση των σνακς.Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια, όπως sessionssensory analysis, σχεδιασμένα για όσους θέλουν όχι απλώς να ενημερωθούν, αλλά να εμπνευστούν, να εξελιχθούν και να αποκτήσουν πραγματική προστιθέμενη αξία για τη δουλειά τους.Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα παρουσιαστούν όλα τα brands της ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ, μεταξύ των οποίων: Hausbrandt, Qualita Unica (QU), Fair, Nadali, Antica Tostatura Triestina, Ελληνικός Καφές Άριστος, Chocolulu, Simonelli Group, Eilles Tea, TE Ex clusive, The Or ganic Lab, One & Only, AVEK Premium Loose Teas, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις για ξενοδοχειακό και επαγγελματικό εξοπλισμό.Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο λανσάρισμα του νέου brand της Qualita Unica, το οποίο βασίζεται στην εξέλιξη των συνταγών QU και παράγεται στο νέο, σύγχρονο εργοστάσιο της ΑΒΕΚ στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.Το AVEK ZAPPEION 2026 δεν είναι απλώς μία έκθεση, είναι ένας θεσμός εκπαίδευσης, δικτύωσηςκαι γευστικής εμπειρίας, που αναδεικνύει τις σύγχρονες εξελίξεις, τις καινοτομίες και το μέλλον