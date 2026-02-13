Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό την Κυριακή λόγω εργασιών
ΕΛΛΑΔΑ
Κηφισός Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό την Κυριακή λόγω εργασιών

Αναλυτικά σε ποια σημεία θα διακοπεί η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό την Κυριακή λόγω εργασιών
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Λεωφ. Κηφισού την Κυριακή (15/2), από το ύψος του Σ.Ε.Φ. έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Πειραιά, Αθηναίων, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, Μεταμόρφωσης, Ιλίου Περιστερίου και Αιγάλεω, ως εξής:

- Στο οδικό δίκτυο τοπικής αρμοδιότητας του Α΄Τ.Τ. Πειραιώς οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις ώρες 09:00’ έως 15:00’.
- Στο οδικό δίκτυο τοπικής αρμοδιότητας του Γ΄Τ.Τ. Β/Α Αττικής οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις ώρες 07:00’ έως 17:00’.
- Στο οδικό δίκτυο τοπικής αρμοδιότητας του Α΄Τ.Τ. Δυτικής Αττικής οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις ώρες 07:00’ έως 17:00’.

Κατά τη διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

