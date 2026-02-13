Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό την Κυριακή λόγω εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα
της Λεωφ. Κηφισού
την Κυριακή (15/2), από το ύψος του Σ.Ε.Φ. έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Πειραιά, Αθηναίων, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, Μεταμόρφωσης, Ιλίου Περιστερίου και Αιγάλεω, ως εξής:
- Στο οδικό δίκτυο τοπικής αρμοδιότητας του Α΄Τ.Τ. Πειραιώς οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις ώρες 09:00’ έως 15:00’.
- Στο οδικό δίκτυο τοπικής αρμοδιότητας του Γ΄Τ.Τ. Β/Α Αττικής οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις ώρες 07:00’ έως 17:00’.
- Στο οδικό δίκτυο τοπικής αρμοδιότητας του Α΄Τ.Τ. Δυτικής Αττικής οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις ώρες 07:00’ έως 17:00’.
Κατά τη διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.