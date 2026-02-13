Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Συνελήφθη 49χρονος για παιδική πορνογραφία στη Λάρισα
Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο Σάββατο
Συνελήφθη 49χρονος στη Λάρισα για κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.
Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος Θεσσαλονίκης και της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου, μέσα από το οποίο διακινούσε το πορνογραφικό υλικό, σύμφωνα με το onlarissa.gr.
Εις βάρος του 49χρονου ασκήθηκε δίωξη από την εισαγγελία και οδηγήθηκε στον ανακριτή. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο (14/2).
