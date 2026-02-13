Συνελήφθη 49χρονος για παιδική πορνογραφία στη Λάρισα
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Λάρισα Παιδική πορνογραφία Αστυνομία

Συνελήφθη 49χρονος για παιδική πορνογραφία στη Λάρισα

Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο Σάββατο

Συνελήφθη 49χρονος για παιδική πορνογραφία στη Λάρισα
Συνελήφθη 49χρονος στη Λάρισα για κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος Θεσσαλονίκης και της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου, μέσα από το οποίο διακινούσε το πορνογραφικό υλικό, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Εις βάρος του 49χρονου ασκήθηκε δίωξη από την εισαγγελία και οδηγήθηκε στον ανακριτή. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο (14/2).

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης