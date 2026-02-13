Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Νέα Μάκρη: Κολώνα φωτισμού «προσγειώθηκε» πάνω σε αυτοκίνητο, κινδύνεψε περαστικός
Σύμφωνα με καταγγελίες καταστηματαρχών η κολώνα βρισκόταν σε κακή κατάσταση
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/2) στο κέντρο της Νέα Μάκρη, όταν κολώνα δημοτικού φωτισμού κατέρρευσε στην οδό Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, σε μικρή απόσταση από την πλατεία της πόλης.
Η κολώνα, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες καταστηματαρχών βρισκόταν σε κακή κατάσταση, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας υλικές ζημιές. Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα marathonpress.gr την ώρα του συμβάντος διερχόταν πεζός από το σημείο, ο οποίος έπεσε στο έδαφος και, σύμφωνα με μαρτυρίες, απέφυγε τον τραυματισμό από καθαρή τύχη.
Δείτε εικόνα από το σημείο:
