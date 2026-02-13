Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Στο ρέμα Πικροδάφνης για αυτοψία ο Χαρδαλιάς: «Πολύ σημαντικό το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης»
Σε εξέλιξη παρεμβάσεις για τον καθαρισμό του ρέματος - Στο σημείο συχνά παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων
Στο ρέμα Πικροδάφνης, όπου κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας παρατηρούνται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (13/2) ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.
Στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις για τον καθαρισμό του ρέματος, την κατασκευή -σε πρώτη φάση- αναχώματος, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν κατοικίες μετά το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας στην Αττική.
Σε επόμενο στάδιο προβλέπεται η υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να αποτραπεί η υπερχείλιση του ρέματος.
Επιθεωρώντας της εργασίες, ο περιφερειάρχης σημείωσε ότι «βρισκόμαστε στο ρέμα της Πικροδάφνης, στο σημείο που είχαμε τα μεγάλα προβλήματα με τις καταπτώσεις των πρανών στις πρόσφατες πλημμύρες, εδώ όπου έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι και περιουσίες».
«Προχωράμε με μια σειρά έργων τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τα πρανή, έτσι ώστε με ασφάλεια τα μηχανήματα και οι άνθρωποι να μπορούν να προχωρήσουν σε απαραίτητους καθαρισμούς και να εξασφαλίσουμε την παροχετευτικότητα του ύδατος, ειδικά αν έχουμε και άλλα πλημμυρικά φαινόμενα», τόνισε ο περιφεριάρχης Αττικής.
Και συμπλήρωσε: «Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι σημειακές και προσωρινού χαρακτήρα, αναμένοντας βέβαια την τελική μελέτη του έργου, το οποίο θα αναδείξει το συνολικό αντιπλημμυρικό που πρέπει να γίνει στην περιοχή.
Συνεχίζουμε, όλος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας μαζί με το Δήμο, μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασφαλίσουμε όρους ασφάλειας για όλους όσους εμπλέκονται με το ζήτημα του ρέματος της Πικροδάφνης.
Θα συνεχίσουμε και με έργα τα οποία βασίζονται σε συγκεκριμένες μελέτες και σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα και στη Βαλτετσίου για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τα πρανή και να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα.
Συνεχίζουμε με βάση το σχεδιασμό μας, έχουμε ολοκληρώσει αυτούς τους 24 μήνες τρία αντιπλημμυρικά έργα. Δεκατρία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, 17 έχουν δημοπρατηθεί και δρομολογούμε και τα υπόλοιπα έργα από τα 54 που έχω δεσμευτεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2027.
Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης και θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι αυτό γίνεται με απόλυτους όρους σεβασμού στο οικοσύστημα, αλλά το κυριότερο, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και στην ανθρώπινη περιουσία».
